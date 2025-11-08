Bee Simulator: The Hive: Bienenstockkolonie startet Ende November

Untold Tales und VARSAV Game Studios freuen sich bekannt zu geben, dass Bee Simulator: The Hive am 28. November 2025 für PS4/5, Nintendo Switch und Xbox X/S erscheinen wird.
Bee Simulator: The Hive kombiniert das im November 2019 veröffentlichte Originalspiel Bee Simulator mit einer umfangreichen Erweiterung namens The Hive.
The Hive erweitert das Basisspiel und das Endspiel um neue Inhalte und Mechaniken und bietet so ein völlig neues Erlebnis für alle, die das Originalspiel noch nicht ausprobiert haben.
Das Highlight von The Hive ist, dass die Spieler nun ihre eigene, weitläufige Bienenstockkolonie aufbauen und anpassen können. Du fliegst über die Karte, sammelst Ressourcen, errichtest Außenposten und schaltest verschiedene Gebäude frei, um dein eigenes Zuhause für dich und deine Kolonie zu gestalten und anzupassen.
Puh, ich fand das Original schnarchlangweilig. Hab’s deswegen leider auch nie weit gezockt.
Faultier Simulator wird bestimmt auch richtig gut.
Bee-stimmt ganz lustig für zwischendurch. Ich pack es mal mit auf die Wunschliste. 🤔😅
Interessante Idee und Umsetzung, dennoch wird das auf Dauer bestimmt langweilig.