Bee Simulator: The Hive: Der Launch-Trailer summt herein

Schaut euch jetzt den summigen Launch-Trailer zu Bee Simulator: The Hive an!

Untold Tales und VARSAV Game Studios freuen sich, bekannt zu geben, dass Bee Simulator: The Hive jetzt für PS4/5, Nintendo Switch und Xbox X/S erhältlich ist!

Bee Simulator: The Hive kombiniert das im November 2019 veröffentlichte Originalspiel Bee Simulator mit einer umfangreichen Erweiterung namens The Hive.

The Hive erweitert das Basisspiel und das Endspiel um neue Inhalte und Mechaniken und bietet so ein völlig neues Erlebnis – sowohl für alle, die das Originalspiel noch nicht ausprobiert haben, als auch für Veteranen.

Das Highlight von The Hive: Ihr könnt eure eigene weitläufige Bienenstockkolonie aufbauen und anpassen.

Ihr fliegt über die Karte, sammelt Ressourcen, errichtet Außenposten und schaltet verschiedene Gebäude frei, um euer eigenes Zuhause für euch und eure Kolonie zu gestalten und individuell anzupassen.



