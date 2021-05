BeeFense BeeMastered: Tower-Defense-Spiel erscheint im Juni

Pünktlich zum Weltbienentag kündigt das Berliner Indiestudio ByteRockers Games die Veröffentlichung des bunten Tower-Defense-Spiels BeeFense BeeMastered für den 24. Juni 2021 als digitaler Download an.

Auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch können fleißige Bienenfans in wenigen Wochen zeigen, was unsere wichtigsten Insekten so alles draufhaben, um ihren Bienenstock gegen die Hornissenkönigin und ihre Soldaten und neu in der Remastered Version gegen den bösen General und seine Schergen zu verteidigen.

Gleichzeitig macht die Geschichte von BeeFense BeeMastered mit seinem spielerisch unterhaltsamen Ansatz auf eines der wichtigsten Themen unserer Tierwelt aufmerksam.

Einen ersten Eindruck bietet der offizielle Trailer:

Getreu dem Motto „Save the Bees!“ müssen die Spieler in BeeFense BeeMastered eine effektive Verteidigung gegen abwechslungsreiche Gegnertypen in insgesamt 26 Level aufbauen – eine echte BeeFense eben!

In der Remastered Version des erfolgreichen Mobile Games wurde die Grafik von Grund auf erneuert, um auf PC und Konsole in Full HD und mit neuen Animationen zu glänzen. Auch inhaltlich wurde das humorige Tower-Defense Spiel erweitert: Die Geschichte geht im Land der Glühwürmchen in sechs neuen Level weiter, wobei neue Waffen den cleveren Bienchen weitere Möglichkeiten verleihen, um sich trickreich gegen ihre Gegner zu verteidigen.

Doch Vorsicht: man sollte sich nicht von der süßen Optik täuschen lassen, hinter BeeFense BeeMastered verbirgt sich ein forderndes Strategiespiel, das jede Menge taktische Überlegungen und Ressourcenplanung erfordert.

Key Features:

26 Level, davon wurden 6 brandneu designt

Neue Grafik, Lichtstimmung und Animationen

Anspruchsvolles Tower Defense-Gameplay mit einer spannenden Geschichte

12 Kampftürme mit verschiedenen Eigenschaften und Upgrades

Abwechslungsreiche Gegnertypen

Spannendes Ressourcenmanagement

Komplette Controllersteuerung

Ab 24. Juni 2021 wird der Tower-Defense-Spaß zum Preis von 7,99 € EUR für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich sein.