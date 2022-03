Beenox: Neues Call of Duty-Studio in Montreal eröffnet

Das kanadische Entwicklerstudio Beenox, wird in Montreal ein zweites Studio eröffnen.

Mit dem Studio wird man das wachsende Call of Duty-Franchise für Activision unterstützen und zusätzliche ehrgeizige Projekte vorantreiben. Die Belegschaft wird dadurch um 20 % erhöht.

Aktuell sind in Québec City 400 Entwickler beschäftigt. Allein im letzten Jahr wurden 150 Mitarbeiter eingestellt.

Nour Polloni, Studioleiterin bei Beenox: „Ich freue mich sehr, die Eröffnung eines neuen Beenox-Studio-Standorts in Montréal bekannt geben zu können. Wir zählen auf die große Vielfalt an Talenten in der Stadt, um ein Team aufzubauen, das es uns ermöglicht, unsere kreative Perspektive zu erweitern und noch mehr Vielfalt in unsere Entwicklung zu bringen. Diese Investition in Montréal ist der nächste wichtige Schritt im Wachstum unseres Studios, mit dem wir die kreativen Ambitionen der Call of Duty-Reihe weiter unterstützen. Wir möchten, dass unser Standort lokale und internationale Talente anzieht und zur lebendigen Videospielindustrie in Montréal beiträgt.“

„Dieses zweite Büro wird es uns ermöglichen, unsere Fachgebiete zu erweitern und unseren kreativen Geist zu stärken. Unsere Priorität ist es, unseren Teams einen Raum zu bieten, der Inspiration und Innovation fördert, aber auch die Zusammenarbeit, das Lernen und den Aufbau starker Bindungen erleichtert. Wir wollen, dass unser Team mit Stolz und Begeisterung ins Studio geht und sich dort wohl fühlt.“