Behaviour Interactive: Dead by Daylight-Studio streicht Jobs

Behaviour Interactive bestätigt eine neue Entlassungsrunde und nennt sinkende Nachfrage im Bereich externer Entwicklung als Grund.

Dead by Daylight-Entwickler Behaviour Interactive hat eine neue Entlassungsrunde bestätigt und reagiert damit auf eine rückläufige Nachfrage im Geschäftsbereich für externe Entwicklungsprojekte.

Erste Berichte über die Stellenstreichungen tauchten zuvor in sozialen Netzwerken auf. Wie viele Mitarbeiter konkret betroffen sind, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

In einem offiziellen Statement erklärte Behaviour Interactive, dass ein Teil des Geschäfts traditionell auf externen Entwicklungs-Partnerschaften basiere. In den vergangenen Monaten sei jedoch die Nachfrage nach mobilen und Casual-Projekten in diesem Bereich deutlich gesunken.

Das Unternehmen führt weiter aus, dass laufende Engagements abgeschlossen werden und aktuell keine vergleichbaren neuen Möglichkeiten in Sicht seien. Infolge dieser Entwicklung habe man die Entscheidung getroffen, sich von einem Teil der Belegschaft zu trennen. Gleichzeitig bedankt sich das Studio bei den betroffenen Mitarbeitern für ihre Beiträge über die Jahre hinweg.

Konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der entlassenen Angestellten wurden bislang nicht öffentlich kommuniziert.

Erst im vergangenen Monat hatte Behaviour Interactive mit der Übernahme von The Fun Pimps für Aufmerksamkeit gesorgt, dem Studio hinter 7 Days to Die.