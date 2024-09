Behaviour Interactive: Übernahme von Red Hook Studios bekannt gegeben

Behaviour Interactive gibt die Übernahme von Red Hook Studios, einem renommierten unabhängigen Entwicklerstudio aus Vancouver, bekannt.

Red Hook sind die Schöpfer der Darkest Dungeon-Reihe, die sich von Crowdfunding-Anfängen zum kultigen Gothic-Horror-Franchise entwickelt hat. Darkest Dungeon und Darkest Dungeon II wurden 2016 bzw. 2023 veröffentlicht und zusammen über sieben Millionen Mal verkauft. Das 29-köpfige Team von Red Hook wird weiterhin als unabhängiges Studio innerhalb von Behaviour arbeiten.

Die Übernahme von Red Hook stärkt Behaviours führende Position im Bereich Horrorspiele. Das Aushängeschild von Behaviour, Dead by Daylight, hat seit der Veröffentlichung im Jahr 2016 mehr als 60 Millionen Spieler weltweit in Angst und Schrecken versetzt.

Im April ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Haenir Studios ein, um Blight: Survival zu entwickeln, ein mittelalterliches Horror-Action-Survival-Epos. Vor kurzem haben Behaviour und Supermassive Games The Casting of Frank Stone veröffentlicht, ein filmisches Horror-Erlebnis, das die Geschichte von Dead by Daylight weiter ausbaut.

„Es ist ein Privileg, ein Studio wie Red Hook begrüßen zu dürfen“, sagt Rémi Racine, Mitbegründer und CEO von Behaviour. „Zu Beginn dieses Jahres haben wir uns ein ehrgeiziges Ziel für unsere Zukunft als Publisher gesetzt: Behaviour soll zum Synonym für Horror werden und Dead by Daylight mit einer Bibliothek ähnlich außergewöhnlicher Horrorspiele umgeben. Die Übernahme von Red Hook ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel, und es werden noch weitere folgen.“

„Wir haben im Behaviour-Team Gleichgesinnte gefunden“, sagt Chris Bourassa, Mitbegründer von Red Hook. „Beide Studios sind kanadisch, unabhängig und haben sich fantastischen Horrorspielen verschrieben. Was uns unterscheidet, ist die Größe, die uns neue Möglichkeiten eröffnet. Die Unterstützung von Behaviour wird uns dabei helfen, unsere Vision für die Zukunft von Red Hook zu verfolgen und uns voll und ganz darauf zu konzentrieren, Darkest Dungeon in einen absoluten Giganten des Dark Fantasy-Genres zu verwandeln.“

„Der Zusammenschluss mit Behaviour ist in vielerlei Hinsicht aufregend“, fügt Tyler Sigman, der zweite Mitbegründer von Red Hook, hinzu. „Sie haben sich verpflichtet, unserem Team die Möglichkeit zu geben, Darkest Dungeon auf die Art und Weise weiterzuentwickeln, die wir am besten kennen, aber mit dem Vorteil ihres beträchtlichen Wissens und ihrer Ressourcen. Gemeinsam sind wir stärker als getrennt. Entscheidend ist die gemeinsame Liebe zu Darkest Dungeon, und mit der Hilfe von Behaviour können wir noch tiefer in das Franchise eintauchen.“

„Darkest Dungeon ist eine natürliche Ergänzung zu Dead by Daylight“, sagt Stephen Mulrooney, Chief Product and Technical Officer bei Behaviour. „Beide Franchises besetzen einzigartige Punkte im Horrorspektrum und bieten ihren Spielern tiefes, innovatives Gameplay und originelle, unheimliche Welten. Wir freuen uns sehr, Darkest Dungeon in das Horror-Portfolio von Behaviour aufzunehmen. Nicht nur, weil wir große Fans der Spiele sind, sondern auch wegen der unvergleichlichen Kreativität und Leidenschaft, die Chris, Tyler und jedes Mitglied des Red Hook-Teams an den Tag legen.“