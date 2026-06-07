Bellwright: Bringt mittelalterliches Survival-RPG auf Konsolen

Bellwright erscheint am 9. Juni für Xbox Series X|S und PS5.

Bellwright erscheint am 9. Juni 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen von IGN Live.

Das mittelalterliche Open-World-Survival-RPG von Donkey Crew und Snail Games USA war zuvor bereits im Early Access auf Steam verfügbar und hat dort über eine Million Verkäufe erreicht.

In der Konsolenfassung erwartet Spieler die vollständige Version mit allen bisherigen Updates, inklusive neuer Inhalte wie zusätzlichen Gebieten, Quests, Ausrüstung und einem erweiterten Factions- und Loyalitätssystem.

Im Spiel selbst bauen Spieler eigene Siedlungen auf, befreien Regionen und rekrutieren Verbündete, um das Königreich Karvenia zu stärken.

Die Konsolenversion wurde speziell für Controller und große Bildschirme optimiert und soll ein zugänglicheres Spielerlebnis bieten als die PC-Early-Access-Version.