Bellwright: Mittelalter-Survival-Spiel erscheint auch für Xbox und PlayStation

Bellwright erweitert seine Zielplattformen und wird auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

Donkey Crew bestätigt, dass Bellwright neben den bereits angekündigten Xbox Series Konsolen nun auch für PlayStation 5 erscheint. Zur Bekanntgabe zeigt ein neues Video frische Eindrücke aus dem mittelalterlichen Open‑World‑Survival‑RPG, das während des IGN Fan Fest Premiere feierte.

Bellwright rückt den Aufbau eigener Siedlungen, die Befreiung des Landes und die Rekrutierung neuer Gefolgsleute in den Mittelpunkt, während die Hauptfigur mehr über das eigene verlorene Leben erfährt.

Die Early‑Access‑Version auf Steam wurde zuletzt mit dem Maiden Voyage Update deutlich erweitert. Die neuen Halmare Isles vergrößern die Spielwelt um rund ein Viertel und umfassen über zehn Quadratkilometer.

Das Gebiet bietet zusätzliche storybasierte Quests mit mehreren Fortschrittslinien, neue Ausrüstung und Tiere, weitere Gebäude sowie ein Loyalitäts‑ und Fraktionssystem, das die Entwicklung der eigenen Gemeinschaft vertieft.