Bellwright: Mittelalter-Survival-Spiel erscheint auch für Xbox und PlayStation

Donkey Crew bestätigt, dass Bellwright neben den bereits angekündigten Xbox Series Konsolen nun auch für PlayStation 5 erscheint. Zur Bekanntgabe zeigt ein neues Video frische Eindrücke aus dem mittelalterlichen Open‑World‑Survival‑RPG, das während des IGN Fan Fest Premiere feierte.
Bellwright rückt den Aufbau eigener Siedlungen, die Befreiung des Landes und die Rekrutierung neuer Gefolgsleute in den Mittelpunkt, während die Hauptfigur mehr über das eigene verlorene Leben erfährt.
Die Early‑Access‑Version auf Steam wurde zuletzt mit dem Maiden Voyage Update deutlich erweitert. Die neuen Halmare Isles vergrößern die Spielwelt um rund ein Viertel und umfassen über zehn Quadratkilometer.
Das Gebiet bietet zusätzliche storybasierte Quests mit mehreren Fortschrittslinien, neue Ausrüstung und Tiere, weitere Gebäude sowie ein Loyalitäts‑ und Fraktionssystem, das die Entwicklung der eigenen Gemeinschaft vertieft.
Das sieht richtig richtig gut aus!
Sieht klasse aus. Muss ich unbedingt im Auge behalten.
Eigentlich bin ich kein Freund von Survival Spielen, aber das hier hat was.
Naja, so gut sieht es jetzt auch nicht aus. Wenn in Zwischenzeit nichts passiert ist, ist die komplette Vertonung (nur in english) mit den gegnerischen Stimmen der KI generiert und die deutsche Text-Übersetzung ebenfalls.
Schöne neue KI Welt. 😃
Bin weiterhin skeptisch.
Der Entwickler hat bereits mehrere Spiele im Early Access fallen gelassen und auch deren Publisher schlägt in die gleiche Kerbe solcher Praktiken.
Man gelobt zwar dieses Mal wirklich Besserung aber dass muss muss sich erstmal zeigen.
Taten sprechen mehr als tausend Worte.
Das ist aber voll meins 😎👍🏻
Auf jeden Fall mal einen Blick wert. Bin zwar jetzt nicht der survival Fan, sieht aber interessant aus.