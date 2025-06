Bendy and the Dark Revival: Albtraumhaftes Comeback im Juli

Autor:, in / Bendy and the Dark Revival

Bendy and the Dark Revival erscheint im Juli digital. Die physische Edition für PlayStation und Nintendo folgt im September.

Mit Bendy and the Dark Revival kehrt die düstere Welt von Joey Drew Studios zurück. Das First-Person-Survival-Horrorspiel ist der offizielle Nachfolger zu Bendy and the Ink Machine und erscheint am 11. Juli digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Die physische Edition folgt am 26. September für PS5 und Switch und ist bereits über Silver Lining Interactive vorbestellbar.

In der Rolle von Audrey, einer Animatorin, die in einer verzerrten, tintengetränkten Version ihres alten Studios gefangen ist, erlebt ihr einen albtraumhaften Überlebenskampf.

Ihr erkundet verfallene Korridore, löst Umgebungsrätsel und versteckt euch vor grauenerregenden Kreaturen. Mithilfe geheimnisvoller Ink-Fähigkeiten verbessert ihr eure Kräfte und kämpft euch durch eine Galerie grotesker Monster – bis hin zur ultimativen Bedrohung: dem gnadenlosen Ink Demon.

Das Spiel kombiniert Stealth, Kampf und eine vielschichtige Geschichte zu einem atmosphärisch dichten Abenteuer, in dem sich Realität und Animation zunehmend vermischen. Wer die Geheimnisse von Audrey und dem Studio lüften will, muss sich dem Schatten stellen – und dem Schrecken, der in der Tinte lauert.