Bendy and the Ink Machine: Toon-Terror erscheint für Xbox Series X|S

Der verdrehte Toon-Terror Bendy and the Ink Machine kommt digital für XBox Series X|S und PlayStation 5 heraus.

Silver Lining Interactive und Joey Drew Studios wollen diesen offiziellen Bendy-Tag mit der Ankündigung der bevorstehenden digitalen Veröffentlichung von Bendy and the Ink Machine für Xbox Series X/S und PlayStation 5 zu einem unvergesslichen Ereignis machen!

Ende des 2. Quartals 2025 können die Spieler auf beiden digitalen Plattformen in den tintenschwarzen Abgrund hinabsteigen. Für PlayStation 5-Spieler gibt es zusätzlich die Möglichkeit, das Spiel in einem physischen Format zu erwerben (falls ihr euch traut, es in eure Sammlung aufzunehmen!)

Die Box-Edition von Bendy and the Ink Machine bringt das gruselige Retro-Cartoon-Horror-Erlebnis vom Bildschirm in eure Hände – perfekt für Fans des Schreckens, Sammler des Chaos und alle, die mutig genug sind, sich dem Tintendämon persönlich zu stellen.

Bendy and the Ink Machine spielt in einem verlassenen Animationsstudio aus den 1930er Jahren und zieht die Spieler in eine verstörende Geschichte über vergessene Charaktere, geisterhafte Walzen und lebende Tinte.

Es ist ein atmosphärisch dichtes First-Person-Puzzle-Action-Horror-Abenteuer, das mit jedem Schritt verunsichert… und jetzt kommt es in prächtiger physischer Form auf eure Lieblingskonsole.

Willkommen zurück in der Werkstatt

Einst war er der leitende Zeichner im goldenen Zeitalter der Joey Drew Studios, doch Henry dachte, seine Tage als Zeichner lägen lange hinter ihm.

Jahrzehnte später zieht ihn eine kryptische Einladung zurück in das verfallene Studio … und in eine verdrehte Welt aus lebendiger Tinte, zerbrochenen Erinnerungen und etwas, das eigentlich in Vergessenheit hätte geraten sollen.

Schlüpft in Henrys Schuhe, während er die verfallenen Hallen eines einst geliebten Animationsimperiums erkundet, das nun von Albträumen heimgesucht wird.

Jede Ecke verbirgt ein Geheimnis. Jeder Gang hallt von etwas Unnatürlichem wider. Und Bendy… nun, Bendy wartet.

Key Features

A Haunted Cartoon Hellscape – Tinte tropft von den Decken. Die Wände ächzen vor Erinnerungen. Dies ist nicht das Studio, an das ihr euch erinnert. Entdeckt eine reich gezeichnete Welt, die vor Grauen trieft, und entdeckt die beunruhigenden Geheimnisse hinter ihrem lächelnden Maskottchen.

Puzzle, Action … Terror – Erkundung, cleveres Lösen von Rätseln und furchterregende Verfolgungsjagden in einem Spiel, das sich ständig unter euren Füßen bewegt. Ihr braucht euren Verstand und euren Mut, um zu überleben.

You’re Never Alone – Freunde? Feinde? An diesem Ort tragen sie oft dasselbe Gesicht. Passt auf euren Rücken und die Wände auf!