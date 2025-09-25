Schaut euch hier den neuen Beneath No Way Out Trailer an!

Wired Productions und das Mikro-Studio Camel 101 haben die Demo zu Beneath auf Steam veröffentlicht, noch bevor es auf dem kommenden Steam Next Fest vorgestellt wird.

Beneath, ein von Lovecraft inspirierter Survival-FPS, der von zwei Brüdern entwickelt wurde, ist ein unverschämt harter Einzelspieler-Shooter.

Knappe Munition, erbarmungslose Feinde und ein Gefühl des Unbekannten verbinden sich in einer storygetriebenen Kampagne, die sowohl für Veteranen als auch für diejenigen, die eine Erfahrung der alten Schule suchen, entwickelt wurde.

Schaut euch hier den neuen Trailer an: