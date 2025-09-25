Wired Productions und das Mikro-Studio Camel 101 haben die Demo zu Beneath auf Steam veröffentlicht, noch bevor es auf dem kommenden Steam Next Fest vorgestellt wird.
Beneath, ein von Lovecraft inspirierter Survival-FPS, der von zwei Brüdern entwickelt wurde, ist ein unverschämt harter Einzelspieler-Shooter.
Knappe Munition, erbarmungslose Feinde und ein Gefühl des Unbekannten verbinden sich in einer storygetriebenen Kampagne, die sowohl für Veteranen als auch für diejenigen, die eine Erfahrung der alten Schule suchen, entwickelt wurde.
Schaut euch hier den neuen Trailer an:
Sieht gut aus und könnte fetzig werden aber für mich ist es leider zuviel geballer. Bräuchte da wesentlich mehr Adventureanteile und Rätsel. Da fehlt halt der Psychohorror.
Schön, trashiges, kurzweilige Geballer, finde das nicht übel, es muss nicht immer RE Gameplay mit Rätseln vorhanden sein.
Ich bin da auch für Action. Rätsel gibt es genug im echten Leben. Mord und Totschlag zwar leider auch, aber da konzentriere ich mich lieber auf Kunstblut.
Ich warte ja immer noch auf die Lovecraft Badezimmer Edition: eine schicke Cthulhu-Duschhaube, ein Shoggoth-Badeschwamm, der wollige Azathoth-Bademantel und nicht zu vergessen die Dagon Badeperlen. Ist halt der Vorteil, wenn die Marke nicht mehr geschützt ist.
Ich weiß zwar nicht was ich mit Lovecraft inspirierter Survival-FPS anfangen soll. Aber ich respektiere diese Arbeit von nur zwei Brüdern. Zumindest soweit, dass ich mir dieses Spiel mal auf meine Wunschliste setzen werde.