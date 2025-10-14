Beneath: Release-Termin zum Shooter rausgeballert

Der preisgekrönte Publisher Wired Productions und der Indie-Entwickler Camel 101 freuen sich, ankündigen zu können, dass der retro-inspirierte Survival-Horror-Shooter Beneath am 27. Oktober auf Steam und am 28. Oktober auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Beneath ist ein knallharter Einzelspieler-Shooter von einem von zwei Brüdern gegründeten Mikro-Studio. Knappe Munition, erbarmungslose Feinde und ein Gefühl des Unbekannten verbinden sich in einer storygesteuerten Kampagne, die sowohl für Veteranen als auch für Spieler, die ein Old-School-Erlebnis suchen, geeignet ist.

Weiterhin ist Beneath Teil des Steam Next Fest, das Spielern ermöglicht, die goldene Ära der PS3- und Xbox 360-Klassiker mit einer kostenlosen spielbaren Demo zu erleben, die jetzt auf Steam verfügbar ist.

Beneath ist ein Lovecraft’sches Survival-Horror-Abenteuer in der Ego-Perspektive, das pulsierende Action, psychologische Spannung und atmosphärische Erzählung miteinander verbindet. Schlüpfen Sie in die Rolle des erfahrenen Tauchers Noah Quinn, als seine Routineexpedition ins Chaos stürzt und ihn neben einer uralten, bösartigen Macht unter dem Meer gefangen hält.

Während die Vorräte zur Neige gehen und albtraumhafte Kreaturen immer näher rücken, muss Noah sich grotesken Mutationen, zunehmendem Wahnsinn und einer finsteren Verschwörung stellen, die die Menschheit selbst bedroht.

Beneath erscheint für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 für nur 16,59 €, inklusive eines 15%igen Launch-Rabatts, der für eine begrenzte Zeit gilt. Spieler können das Spiel ab heute auf die Wunschliste setzen.