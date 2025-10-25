Beneath: Retro-inspirierter Shooter feiert bevorstehenden Release

Der preisgekrönte Publisher Wired Productions und das Mikrostudio Camel 101 haben den offiziellen Launch-Trailer für Beneath enthüllt, um die bevorstehende PC-Veröffentlichung des Spiels am 27. Oktober zu feiern.

Die Konsolenversionen werden kurz darauf folgen und am 28. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Die Beneath-Demo, die während des Steam Next Festes gezeigt wurde, hat Tausende von Tiefseeforschern angezogen und wurde von den Spielern in den höchsten Tönen gelobt.

Der neue Trailer gewährt den Spielern einen schaurigen Blick auf die Unterwasserhorrors, die in diesem retro-inspirierten Ego-Shooter auf sie warten.



