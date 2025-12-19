Beneath: Retro-Modus markiert den Startschuss für neu angekündigte Roadmap

Der Retro-Modus für Beneath, der ab sofort verfügbar ist, markiert den Startschuss für neu angekündigte Roadmap!

Der preisgekrönte Publisher Wired Productions und das Mikro-Studio Camel 101 schicken die Spieler mit einem brandneuen Update für Beneath auf eine Zeitreise in die Vergangenheit.

Der Retro-Modus ist eine nostalgische visuelle Überarbeitung, die den Tiefsee-Horror des Spiels durch die unverwechselbare Linse der späten 90er Jahre neu interpretiert. Beneath ist kein Run-and-Gun-Shooter: Es ist ein bedächtiger, atmosphärischer Abstieg, bei dem jede Begegnung zählt, und es ist ab heute im Handel erhältlich.

Mit hochmodernen Grafiken aus dem Jahr 1998 bietet der Retro-Modus denselben Kampf und dieselbe beklemmende Tiefseeangst, verpackt das Ganze jedoch in herrlicher niedriger Auflösung.

Der Retro-Modus markiert den Startschuss für die neu angekündigte Roadmap von Beneath.

Die Spieler können sich auf weitere Updates im neuen Jahr freuen, darunter zwei wichtige Neuerungen: New Game Plus, das erweiterte Herausforderungen und einen höheren Wiederspielwert bietet, und Horde-Modi, die neue Kampfherausforderungen in den Tiefen der Dunkelheit bieten.

Seht euch den Trailer „Now With Fewer Pixels” an: