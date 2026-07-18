Bethesda Game Studios: Alle neuen Fakten zu Fallout im großen Überblick

Bethesda Game Studios hat einen umfassenden Ausblick auf die Zukunft von Fallout gegeben.
Im Rahmen eines ausführlichen Studio-Updates bestätigte das Entwicklerteam neue Details zu Fallout 5, mehreren weiteren Fallout-Projekten, den Remastern von Fallout 3 und Fallout: New Vegas, der Zusammenarbeit mit Obsidian Entertainment sowie zur Zukunft von Fallout 76, Fallout Shelter und der erfolgreichen TV-Serie. Wir haben alle neuen Informationen für euch zusammengefasst.
Fallout – Alle neuen Fakten im Überblick
- Bethesda bezeichnet Fallout als eine der größten Prioritäten des Studios.
- Fallout 5 bleibt das langfristige Hauptprojekt der Marke.
- Fallout 5 befindet sich offiziell in der Vorproduktion.
- Bethesda bestätigt, dass sich mehrere Fallout-Projekte gleichzeitig aktiv in Entwicklung befinden.
- Obsidian Entertainment arbeitet gemeinsam mit Bethesda an einem neuen Fallout-Projekt.
- Weitere Informationen zum Obsidian-Projekt sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
- Bethesda arbeitet an Remastern von Fallout 3 und Fallout: New Vegas.
- Für beide Remaster gibt es derzeit noch keinen Veröffentlichungstermin.
- Fallout 76 wird weiterhin langfristig unterstützt.
- Für Fallout 76 wurden bisher nahezu 70 kostenlose Updates veröffentlicht.
- Für das kommende Jahr ist die große Fallout-76-Erweiterung „Raven Rock“ geplant.
- Raven Rock erzählt eine Vorgeschichte zu Fallout 3.
- Fallout 4 feierte kürzlich sein 10-jähriges Jubiläum.
- Fallout 4 hat mittlerweile über 35 Millionen Exemplare verkauft.
- Damit gehört Fallout 4 laut Bethesda zu den 25 meistverkauften Videospielen aller Zeiten.
- Bethesda betont, dass Fallout 4 weiterhin jedes Jahr neue Spieler gewinnt.
- Fallout Shelter zählt inzwischen über 250 Millionen Spieler.
- Für Fallout Shelter sind neue Seasons geplant.
- Bethesda entwickelt gemeinsam mit Amazon Studios und Kilter Films ein unscripted Fallout Shelter-TV-Projekt.
- Die Fallout-TV-Serie Staffel 2 erhielt 10 Emmy-Nominierungen.
- Staffel 3 der Fallout-Serie befindet sich bereits in Produktion.
- 2026 wird es keinen klassischen Fallout Day Broadcast geben.
- Bethesda plant stattdessen eine große Live-Veranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum.
- Der Fallout Day 2027 soll live in Washington D.C. stattfinden.
- Bethesda möchte das Fallout-Universum in den kommenden Jahren sowohl mit neuen Spielen als auch mit Live-Service-Inhalten, Remastern und weiteren Medienprojekten ausbauen.
Welche Ankündigung ist euer Highlight?
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21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Meine Favs sind FO 3 und New Vegas Remaster.
Da Bethesda an seiner uralt-Engine festhält, bin ich auf FO 5 genauso wenig interessiert wie an TES VI…
Im Moment ist ja noch alles in Vorproduktion. Sollten Sie sich entscheiden die Engine zu wechseln dann kommt Fallout 5 in 15 statt in 10 Jahren. Alleine bei einer normalen Produktion von min 5 / 7 max 10 Jahren ist der generelle Hype um Fallout gerade durch die Serie größtenteils vorbei.
FO 5 ist noch in Vorproduktion, yep.
TES VI sicher nicht mehr. Wie schon Howard im Intervies im Februar wieder mit Marketing-Gelaber sagte „Creation Engine 3“, was übersetzt heißt: die uralte CE 1 bekommt nach Starfield für TES VI ein weiteres Update.
Da freue ich mich riesig drauf!
Es geht weiter bei dieser top Firma 😉
Bin sehr gespannt auf Fallout 5, hatte eigentlich zum release Spaß mit Fallout 76 nur leider konnte ich wegen bugs nicht weiter spielen.
Das wichtigste ist das Obsidian Fallout 🙂
Fallout 5 für mich. Aber das wird noch dauern und wohl leider nicht mehr während der populären TV Serie passieren.
Bisher nur FO4 gespielt. Auf die Remakes und Teil 5 freue ich mich daher.
Das ist eine ganze Menge Fallout, dass auf uns zukommt. Nur blöd, dass das meine am wenigsten favorisierte Marke von Bethesda ist. The Elder Scrolls und Starfield leibe ich, Fallout ist mehr das ungeliebte Anhängsel, das man halt mitnimmt lol
Die Remaster würde ich nehmen, hoffe mal, die kommen nicht wieder auf die geistreiche Idee und vergessen die dt. Syncro.