Bethesda Game Studios: Ex‑Bethesda Künstler warnt: The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 sind „No‑Win Projekte“

Nate Purkeypile spricht offen über den immensen Erwartungsdruck rund um TES6 und Fallout 5 und beschreibt die Situation als ausweglos.

Ein ehemaliger Lead Artist von Bethesda, Nate Purkeypile, sorgt mit neuen Aussagen für Diskussionen rund um die Zukunft zweier der größten Rollenspielmarken der Branche.

In einem Interview mit Esports Insider beschreibt er die Situation des Studios als eine Art „No‑Win Scenario“, besonders im Hinblick auf The Elder Scrolls 6 und Fallout 5.

Erwartungen, die kaum zu erfüllen sind

Purkeypile verweist auf die enorme Strahlkraft früherer Bethesda‑Titel. Skyrim gilt bis heute als eines der erfolgreichsten und meistgelobten Spiele aller Zeiten.

Gleichzeitig wurde Fallout 4 von vielen Fans als Enttäuschung wahrgenommen, was die Erwartungshaltung zusätzlich verschärfte.

Seine Frage: „Wie soll man ein Spiel toppen, das seit über einem Jahrzehnt als Klassiker gilt?“

Er erklärt, dass selbst ein Spiel, das „genauso gut wie Skyrim“ wäre, heute nicht reichen würde. Die Community reagiere oft extrem – inklusive Hasskommentaren und sogar Drohungen. Diese toxische Erwartungshaltung sei einer der Gründe gewesen, warum er das Studio verlassen habe.

Auf die Frage nach dieser „ausweglosen“ Situation für das Studio antwortete Purkeypile: „Ja, und das hat definitiv zu meiner Entscheidung beigetragen, das Unternehmen zu verlassen, denn Skyrim ist eines der zehn besten Spiele aller Zeiten – wie soll man das übertreffen?“ Er räumte ein, dass Bethesda das Potenzial habe, mit seinen zukünftigen Spielen die Erwartungen zu übertreffen. Allerdings merkte er an, dass es für den Entwickler nicht ausreichen würde, nur die Erwartungen zu erfüllen. „Wenn sie das schaffen, großartig! Und ich hoffe, dass es ein großartiges Spiel wird, aber selbst wenn es nur so gut ist wie Skyrim, wird es immer noch so viele Leute geben, die hasserfüllte Kommentare abgeben. Ich bin mir sicher, dass es wieder mehr Morddrohungen geben wird. All diese Dinge. Es ist wirklich bedauerlich, dass sich die Dinge so entwickelt haben“, sagte er.

TES6: Weniger Größe, mehr Fokus?

Im Gespräch geht Purkeypile auch auf die mögliche Ausrichtung von The Elder Scrolls 6 ein. Seiner Einschätzung nach wird Bethesda vermutlich eine neue Region von Tamriel wählen, jedoch den Umfang stärker begrenzen als bei Starfield.

„Ich sollte darüber wahrscheinlich nicht spekulieren, außer dass es keine der Regionen sein wird, die sie kürzlich bereits behandelt haben. Außerhalb von Daggerfall. Das zählt nicht“, sagte er. „Ich würde mir wünschen, dass sie einfach eine Region von Tamriel auswählen, denn das ist einer der Gründe, warum ich mich nicht so sehr für Starfield begeistern konnte. Es war vor allem der Umfang.“ „Ich denke, es spricht einiges dafür, etwas zurückhaltender zu sein. Ich fand das Ziel sowieso immer seltsam. Niemand hat zuvor gesagt, dass er sich mehr Bethesda-Spiele wünscht! Es ist doch so: Die Leute spielen das Spiel mehr als ein Jahrzehnt später. Muss es wirklich noch größer sein? Man kann in diesem Raum immer tiefer und tiefer graben, weil er bereits so groß ist.“

Er betont, dass Spiele nicht zwangsläufig größer werden müssen. Im Gegenteil: Ein engerer Fokus könne zu einem besseren Erlebnis führen, da man „tiefer in eine Welt eintauchen“ könne, statt sie immer weiter auszudehnen.

Warum TES6 so früh angekündigt wurde

Purkeypile bestätigt zudem, dass die frühe Ankündigung von TES6 vor allem ein Fan‑Management‑Move war.

Nach so vielen Jahren ohne neues Elder Scrolls wollte Bethesda verhindern, dass die Community frustriert reagiert – besonders im Zuge der Starfield‑Enthüllung. Allerdings sei eine solche Ankündigung teuer, da Trailer aufwendig produziert werden müssen.

Ein Blick hinter die Kulissen

Purkeypile beschreibt Spieleentwicklung als ein multidimensionales, kollektives Kunstwerk, in dem Inhalte ständig entstehen, verworfen oder verschoben werden.

Der Prozess sei komplex, chaotisch und voller Kompromisse – und genau deshalb sei es unmöglich, jede Idee umzusetzen oder jede Erwartung zu erfüllen.