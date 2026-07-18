Bethesda Game Studios: Fallout 5, Fallout 3 Remaster und Obsidian – Studio verrät große Zukunftspläne

Fallout 5, Remaster und ein neues Projekt mit Obsidian: Bethesda gibt umfassenden Ausblick auf die Zukunft der Reihe.

Bethesda Game Studios hat einen umfassenden Ausblick auf die Zukunft der Fallout-Reihe gegeben.

Neben neuen Informationen zu Fallout 5 bestätigte das Studio mehrere Projekte rund um das postapokalyptische Universum, darunter Remaster von Fallout 3 und Fallout: New Vegas, eine neue Zusammenarbeit mit Obsidian Entertainment, weitere Inhalte für Fallout 76 sowie neue Pläne für Fallout Shelter und die erfolgreiche TV-Serie.

Fallout bleibt eine der größten Prioritäten

Bethesda bezeichnet Fallout inzwischen ausdrücklich als eine der größten Prioritäten des Studios.

Während Fallout 5 weiterhin das langfristige Ziel der Reihe bleibt, befinden sich laut Bethesda mehrere Fallout-Projekte gleichzeitig in aktiver Entwicklung.

Fallout 5 befindet sich in Vorproduktion

Zu Fallout 5 bestätigt Bethesda, dass sich das Rollenspiel derzeit offiziell in der Vorproduktion befindet.

Weitere Details oder einen Veröffentlichungszeitraum nannte das Studio noch nicht.

Obsidian arbeitet an einem neuen Fallout-Projekt

Eine der größten Überraschungen betrifft die Rückkehr von Obsidian Entertainment.

Bethesda bestätigte offiziell, dass das Studio gemeinsam mit Bethesda an einem neuen Fallout-Projekt arbeitet. Um welches Projekt es sich handelt, wurde nicht verraten. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Fallout 3 und Fallout: New Vegas erhalten Remaster

Auch Fans der älteren Serienteile dürfen sich freuen. Bethesda gab bekannt, dass derzeit Remaster von Fallout 3 und Fallout: New Vegas entstehen. Einen Termin für die Neuauflagen gibt es bislang allerdings noch nicht.

Fallout 76 wächst weiter

Auch Fallout 76 bleibt ein wichtiger Bestandteil der Reihe. Seit der Veröffentlichung wurden bereits nahezu 70 kostenlose Updates veröffentlicht. Die Unterstützung soll auch in Zukunft fortgesetzt werden.

Für das kommende Jahr kündigte Bethesda außerdem die große Erweiterung Raven Rock an. Die neue Geschichte dient als Vorgeschichte zu Fallout 3 und erweitert die gemeinsame Welt von Fallout 76.

Fallout 4 erreicht neuen Meilenstein

Auch Fallout 4 setzt seinen Erfolg fort. Das Rollenspiel feierte kürzlich seinen zehnten Geburtstag und hat inzwischen mehr als 35 Millionen Exemplare verkauft. Damit zählt es laut Bethesda mittlerweile zu den 25 meistverkauften Videospielen aller Zeiten und gewinnt weiterhin jedes Jahr neue Spieler.

Fallout Shelter bleibt ein Publikumsmagnet

Für Fallout Shelter kündigte Bethesda ebenfalls weitere Inhalte an. Mit inzwischen über 250 Millionen Spielern bleibt der Mobile-Ableger die erfolgreichste Möglichkeit, Fallout unterwegs zu erleben.

Geplant sind unter anderem:

neue Seasons

weitere Inhalte für das Spiel

ein unscripted Fallout Shelter-TV-Projekt, das gemeinsam mit Amazon Studios und Kilter Films entsteht

Erfolg der Fallout-Serie geht weiter

Auch die erfolgreiche Fallout-Serie entwickelt sich weiter. Bethesda gratulierte Amazon Studios und Kilter Films zu zehn Emmy-Nominierungen für die zweite Staffel. Gleichzeitig bestätigte das Studio, dass sich Staffel 3 bereits in Produktion befindet.

Fallout feiert 2027 seinen 30. Geburtstag

Auf den traditionellen Fallout Day müssen Fans in diesem Jahr verzichten. Stattdessen plant Bethesda bereits die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum der Marke. Der Fallout Day 2027 soll als Live-Veranstaltung in Washington D.C. stattfinden.

Mit den zahlreichen Ankündigungen macht Bethesda deutlich, dass Fallout langfristig eine zentrale Rolle innerhalb des Unternehmens einnimmt. Während Fallout 5 weiter Form annimmt, werden bestehende Spiele kontinuierlich erweitert, klassische Abenteuer modernisiert und mit neuen Projekten zusätzliche Kapitel im Fallout-Universum vorbereitet.