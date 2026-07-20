Bethesda Game Studios: Fallout-Zukunft nimmt Fahrt auf – Todd Howard räumt mit jahrelangem Mythos auf

Todd Howard widerspricht jahrelangen Gerüchten um Bethesda und Obsidian – beide Studios arbeiten gemeinsam an der Zukunft von Fallout.

Jahrelang hielten sich Gerüchte über eine angebliche Rivalität zwischen Bethesda Game Studios und Obsidian Entertainment. Nun hat Todd Howard diesen Spekulationen erneut eine klare Absage erteilt und betont, dass beide Studios hinter den Kulissen von gegenseitigem Respekt geprägt seien.

Viele Fans gingen davon aus, Bethesda habe Obsidian den Erfolg von Fallout: New Vegas übel genommen, das bis heute für zahlreiche Spieler als einer der besten Serienteile gilt. Howard widersprach dieser Darstellung jedoch bereits 2019 und erklärte damals, dass Bethesda stets ein hervorragendes Verhältnis zu Obsidian gepflegt habe. Für die Entwicklung von Fallout: New Vegas habe es damals nur ein Studio gegeben, dem man diese Aufgabe anvertrauen wollte.

Nach den jüngsten Entlassungen bei Xbox und der Bestätigung, dass Obsidian erneut an einem Fallout-Projekt arbeitet, äußerte sich Howard erneut zur Zusammenarbeit. Er bezeichnete die angebliche Rivalität als „Fan-Gerede“ und erklärte, beide Studios hätten sich immer wieder gefragt, ob sich eine passende Gelegenheit für ein gemeinsames Projekt ergeben könnte.

Howard sagte außerdem, Bethesda sei „super aufgeregt“ über die Zusammenarbeit mit dem Entwickler von Avowed, The Outer Worlds, Grounded und Pentiment. Wann und in welcher Form das neue Fallout-Spiel von Obsidian erscheint, bleibt allerdings weiterhin offen.

Parallel dazu veröffentlichte Bethesda eine neue Roadmap für die Fallout-Reihe. Daraus geht hervor, dass sich Fallout 5 inzwischen in der Vorproduktion befindet. Außerdem bestätigte das Studio, dass Remaster von Fallout 3 und Fallout: New Vegas in Entwicklung sind, ohne jedoch einen Veröffentlichungstermin zu nennen.

Auch weitere Projekte wurden angekündigt. Fallout 76 soll 2027 mit der Erweiterung Raven Rock fortgesetzt werden, die als Vorgeschichte zu Fallout 3 dient. Zudem arbeitet Bethesda an neuen Seasons für Fallout Shelter, während die TV-Serie von Amazon bereits für ihre zweite Staffel zehn Emmy-Nominierungen erhalten hat. Die Produktion der dritten Staffel läuft ebenfalls bereits.

Für das Jahr 2027 plant Bethesda außerdem eine besondere Feier zum 30. Jubiläum der Fallout-Reihe. Anstelle eines klassischen Fallout-Day-Streams soll das Jubiläum erstmals mit einer Live-Veranstaltung in Washington, D.C. begangen werden.