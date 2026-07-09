Bethesda Game Studios: Gedenkdisplay für entlassene Mitarbeiter wurde entfernt

Bei Bethesda Game Studios wurde ein Erinnerungsdisplay für entlassene Mitarbeiter nach kurzer Zeit wieder entfernt.

Nach den jüngsten Entlassungen im Xbox-Geschäft hat Bethesda Game Studios ein internes Erinnerungsdisplay für ehemalige Kollegen eingerichtet, das laut der Gewerkschaft jedoch kurz darauf auf Anweisung der Personalabteilung entfernt werden musste.

Mitglieder der Bethesda Game Studios Union am Standort Rockville im US-Bundesstaat Maryland sowie in Dallas (Texas) hatten eine sogenannte „Celebration of Service“ gestaltet. Die Ausstellung zeigte Fotos ehemaliger Mitarbeiter und sollte deren Beitrag zum Studio würdigen sowie ihnen für ihre geleistete Arbeit danken.

Nach Angaben der Gewerkschaft ordnete die Personalabteilung an, das Display wieder abzubauen, da es sich in einem gemeinsam genutzten Bürobereich befand. Die Büroleitung habe die Installation deshalb nahezu unmittelbar nach dem Aufbau entfernen müssen.

Die Gewerkschaft kritisierte diese Entscheidung öffentlich. In einer Stellungnahme heißt es, gemeinsame Büroflächen seien in der Vergangenheit bereits für verschiedene Teamaktivitäten genutzt worden, darunter auch von Fans geschaffene Kunstwerke. Dass ausgerechnet eine Würdigung ehemaliger Kollegen als unpassend angesehen werde, sei aus Sicht der Beschäftigten nicht nachvollziehbar.

Der Vorfall ereignete sich im Zusammenhang mit den jüngsten Stellenstreichungen innerhalb der Xbox-Sparte von Microsoft, von denen auch Bethesda betroffen war.

A closer look at the Bethesda ‚Rockville‘ office pic.twitter.com/RApFmpTfJL — Idle Sloth (@IdleSloth84_) July 9, 2026