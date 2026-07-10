Bethesda Game Studios: Gewerkschaft kündigt Proteste gegen Xbox-Entlassungen an

Die Gewerkschaft von Bethesda Game Studios ruft nach den jüngsten Entlassungen zu Protesten an vier Standorten auf.

Nach den umfangreichen Entlassungen bei Bethesda Game Studios und ZeniMax hat die Gewerkschaft OneBGS Protestaktionen angekündigt. Am 15. Juli sollen Mitarbeiter vor den Studios in Montreal, Rockville (Maryland) und Austin demonstrieren.

Auslöser sind die jüngsten Stellenstreichungen, von denen laut Gewerkschaft rund 440 organisierte Beschäftigte betroffen sind. Darunter befinden sich etwa 100 Mitarbeiter von id Software sowie mehr als 200 Beschäftigte von ZeniMax Online Studios.

In einer Stellungnahme erklärte OneBGS, man wolle Xbox-Management deutlich machen, dass die Belegschaft die Entlassungen nicht einfach akzeptieren werde. Ziel der Proteste sei es, den Druck auf das Unternehmen zu erhöhen und ähnliche Maßnahmen künftig zu verhindern.

Darüber hinaus verweist die Gewerkschaft auf das sogenannte Effects Bargaining, zu dem Microsoft nach US-Arbeitsrecht verpflichtet sei. Dabei sollen die Auswirkungen der Entlassungen verhandelt werden. OneBGS will unter anderem bevorzugte Versetzungen innerhalb von Xbox und Microsoft, höhere Abfindungen, verlängerte Gesundheitsleistungen sowie ein Vorzugsrecht auf Wiedereinstellungen für entlassene Mitarbeiter fordern.

Die Entlassungen bei Bethesda und ZeniMax sind Teil der umfassenden Umstrukturierung der Xbox-Sparte. Insgesamt sollen zunächst 1.600 Arbeitsplätze wegfallen, bis zum Ende des Geschäftsjahres könnte sich diese Zahl auf 3.200 Stellen erhöhen.

Berichten zufolge soll Bethesda seine Ressourcen künftig verstärkt auf die größten Marken des Unternehmens konzentrieren. Dazu zählen Fallout, The Elder Scrolls, DOOM, Quake und Wolfenstein.