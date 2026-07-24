Bethesda Game Studios: Hält an den Zeitplänen für The Elder Scrolls VI und Fallout 76 fest – trotz Entlassungen

Bethesda hält trotz der jüngsten Entlassungen an den bestehenden Plänen für The Elder Scrolls VI und Fallout 76 fest.

Bei Bethesda sollen die jüngsten Entlassungen keine Auswirkungen auf die Roadmaps von The Elder Scrolls VI und Fallout 76 haben. Das Unternehmen hat auf mehrere Fragen des Content-Creators MrMattyPlays reagiert und dabei auch Aussagen zur Zukunft von The Elder Scrolls Online, Oblivion Remastered und Fallout gemacht.

Viele der gestellten Fragen ließ Bethesda dem Bericht zufolge unbeantwortet. Einige der Antworten liefern dennoch neue Informationen über die aktuellen Pläne des Unternehmens.

The Elder Scrolls VI und Fallout 76 bleiben auf Kurs

Die Roadmap von The Elder Scrolls VI soll durch die Entlassungen nicht verändert worden sein. Gleiches gilt für Fallout 76, dessen bestehende Entwicklungspläne ebenfalls nicht betroffen sein sollen.

Auch ZeniMax Online Studios soll langfristig an The Elder Scrolls Online festhalten. Das Studio sei dem MMORPG weiterhin verpflichtet und habe weitere Pläne für dessen Zukunft.

Darüber hinaus möchte das Team hinter The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Optimierungen, die für die Nintendo-Switch-2-Version entwickelt wurden, nach Möglichkeit auch auf Konsolen und PC übertragen.

Bethesda behält die Kontrolle über Fallout

Keine konkreten Antworten gab Bethesda dagegen auf Fragen zum neuen Fallout-Projekt von Obsidian Entertainment. Offen blieben unter anderem die verwendete Engine und der genaue Umfang der Zusammenarbeit zwischen Obsidian und Bethesda.

Bethesda stellte allerdings klar, wer für die übergeordnete Steuerung der Marke verantwortlich ist.

„Wie bei allen Dingen rund um Fallout verwaltet Bethesda Game Studios das gesamte Franchise – von Spielen über Filme bis hin zu allem anderen.“

Auch die neue Rolle von Asha Sharma und Veränderungen bei der Kommunikation rund um Fallout wurden angesprochen. Bethesda Game Studios bezeichnet die Anpassung als Teil einer bereits länger geplanten Strategie.

„Dies ist eine Veränderung unseres Kommunikationsansatzes, über die Bethesda Game Studios bereits seit einiger Zeit nachdenkt.“

Die Aussagen machen damit deutlich, dass Bethesda Game Studios weiterhin die zentrale Verantwortung für die Fallout-Marke trägt. Die Interpretation, dass Entscheidungen rund um das neue Obsidian-Projekt nicht von Xbox erzwungen wurden, geht hingegen über Bethesdas bestätigte Aussagen hinaus und bleibt Spekulation.