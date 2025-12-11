Bethesda Game Studios: Howard: Arbeiten an einer Menge Fallout-Dinge

Bethesda-Chef Todd Howard betonte im Interview, dass das Studio die zahlreichen Fan-Kommentare zu möglichen Remakes von Fallout 3 oder New Vegas aufmerksam verfolgt.
So bestätigte er gegenüber Dexerto, dass Bethesda an verschiedenen Projekten arbeitet und diese zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen wird.
Damit machte er deutlich, dass die Wünsche der Community wahrgenommen werden und es durchaus Pläne gibt, die Fans in Zukunft mit neuen Inhalten zu überraschen.
Gleichzeitig erklärte Howard, dass er bewusst auf den richtigen Moment setzt, um neue Spiele oder Projekte zu enthüllen. Für ihn sei entscheidend, wie Spieler sich fühlen, wenn sie ein Spiel starten oder herunterladen – dieser Überraschungseffekt sei Teil der Erfahrung. Deshalb wolle er die Enthüllungen so gestalten, dass die Fans möglichst unvorbereitet und mit echter Begeisterung auf Neues stoßen.
Ich spiele grmernr fallout 76.
Aber Teil 4 wollte ich mal nachholen
Wird Zeit, das ich endlich mal New Vegas spiele
Ja so geht es mir auch. Aber da kommt sicher das Remake. Das werde ich dann spielen
Oh jetzt wirds gemolken.
Ja cool. Solange es kein Online geschmarre ist
Von Fallout kann ich nicht genug bekommen. Immer her damit
Hätte auch keine Zeit jetzt für Fallout
Zu den Spielen hab ich kaum Bezug aber ich freu mich das die Serie weitergeht ^^