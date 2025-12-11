Bethesda Game Studios: Howard: Arbeiten an einer Menge Fallout-Dinge

Todd Howard sagt, das Studio sehe die Fan‑Wünsche zu Fallout und arbeite an mehreren Projekten; Enthüllungen sollen zum perfekten Moment folgen.

Bethesda-Chef Todd Howard betonte im Interview, dass das Studio die zahlreichen Fan-Kommentare zu möglichen Remakes von Fallout 3 oder New Vegas aufmerksam verfolgt.

So bestätigte er gegenüber Dexerto, dass Bethesda an verschiedenen Projekten arbeitet und diese zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen wird.

Damit machte er deutlich, dass die Wünsche der Community wahrgenommen werden und es durchaus Pläne gibt, die Fans in Zukunft mit neuen Inhalten zu überraschen.

Gleichzeitig erklärte Howard, dass er bewusst auf den richtigen Moment setzt, um neue Spiele oder Projekte zu enthüllen. Für ihn sei entscheidend, wie Spieler sich fühlen, wenn sie ein Spiel starten oder herunterladen – dieser Überraschungseffekt sei Teil der Erfahrung. Deshalb wolle er die Enthüllungen so gestalten, dass die Fans möglichst unvorbereitet und mit echter Begeisterung auf Neues stoßen.