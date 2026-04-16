Bethesda Game Studios: Howard: Starfield und Fallout 76 weichen bewusst vom Stil ab

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Todd Howard ordnet Starfield und Fallout 76 als bewusste Abweichung vom klassischen Bethesda Rollenspielstil ein.

Bethesda Game Studios Leiter Todd Howard hat sich im Rahmen eines aktuellen Roundtable Interviews zu der Entwicklung von Starfield und Fallout 76 geäußert und dabei die kreative Ausrichtung der Spiele eingeordnet.

Im Gespräch wurde angesprochen, dass beide Titel im Vergleich zu früheren Bethesda Rollenspielen wie Skyrim deutlich polarisierender aufgenommen wurden. Todd Howard bestätigte diese Einschätzung teilweise, verwies jedoch darauf, dass auch frühere Reihen wie The Elder Scrolls und Fallout zu Beginn ähnliche Reaktionen ausgelöst hätten.

Er erklärte, dass die frühen Phasen dieser Serien ebenfalls als ungewöhnlich wahrgenommen wurden und sich erst im Laufe der Zeit eine feste Spielerbasis entwickelt habe, die genau diese Ansätze schätzt.

Weiter führte Howard aus, dass Starfield und Fallout 76 bewusst eine andere kreative Richtung eingeschlagen haben. Nach vielen Jahren mit ähnlichen Projekten habe das Team neue Ideen ausprobieren wollen, um sich weiterzuentwickeln und frische Konzepte umzusetzen.

Gleichzeitig betonte er, dass beide Spiele trotz ihrer Abweichung vom klassischen Bethesda Stil ein großes Publikum gefunden haben. Dies ermögliche es dem Studio, weiterhin innerhalb dieser Marken zu arbeiten und neue Ansätze zu verfolgen.

Abschließend wurde die Vielfalt der Bethesda Community hervorgehoben, die sich durch diese unterschiedlichen Projekte weiter vergrößert habe, während parallel bereits an The Elder Scrolls 6 gearbeitet wird.

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12 Kommentare Added

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  2. DrFreaK666 251745 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.04.2026 - 18:51 Uhr

    Zumindest grafisch ist es der klassische Bethesda-Stil und Fallout76 war anfangs halt wirklich schlecht

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  3. AtzePhil41 6780 XP Beginner Level 3 | 16.04.2026 - 19:20 Uhr

    Todd Howard könnte auch einen Maler Lackierer Simulator raus bringen und würde so tun als wäre es der heilige Gral.

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  4. d4wGkw0n 43700 XP Hooligan Schubser | 16.04.2026 - 19:21 Uhr

    Ich fand Fallout 76 damals abweichender als Starfield.

    Fallout 76 war eine Falloutwelt mit Multiplayer, ohne die ganzen Storyelemente.
    Starfield hat sich da eher wie Bethesda angefühlt, aber im Weltraum.

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  5. HaloGott 14705 XP Leetspeak | 16.04.2026 - 19:31 Uhr

    Fallout 76 war anfangs wirklich richtig schlecht, mittlerweile ist es gut. Starfield ist irgendwie immer noch kacke. Dabei hatte ich zum Release echt Lust auf das Spiel, so viele Trailer und Videos angesehen – und dann kam es raus… 🤣

    Ich freue mich auf TES6 und Fallout 5 wenn sie den irgendwann erscheinen,den Rest kann Bethesda gerne behalten.

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  6. Katanameister 391320 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.04.2026 - 19:46 Uhr

    Ich hoffe so sehr, dass man mit Elder Scrolls 6 den erhofften Knaller rausbringen kann.

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  7. GERxJOHNNY 77210 XP Tastenakrobat Level 3 | 16.04.2026 - 19:57 Uhr

    Der multiplayer-ansatz bei Fallout 76 ist ganz cool. Leider ist diese Spielereihe überhaupt nichts für mich

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  8. Lord Hektor 374590 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.04.2026 - 20:18 Uhr

    Das neue Elder Scrolls muss aber wirklich abliefern, die entwickeln das ja auch ewig lange schon.

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