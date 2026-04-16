Bethesda Game Studios: Howard: Starfield und Fallout 76 weichen bewusst vom Stil ab

Bethesda Game Studios Leiter Todd Howard hat sich im Rahmen eines aktuellen Roundtable Interviews zu der Entwicklung von Starfield und Fallout 76 geäußert und dabei die kreative Ausrichtung der Spiele eingeordnet.
Im Gespräch wurde angesprochen, dass beide Titel im Vergleich zu früheren Bethesda Rollenspielen wie Skyrim deutlich polarisierender aufgenommen wurden. Todd Howard bestätigte diese Einschätzung teilweise, verwies jedoch darauf, dass auch frühere Reihen wie The Elder Scrolls und Fallout zu Beginn ähnliche Reaktionen ausgelöst hätten.
Er erklärte, dass die frühen Phasen dieser Serien ebenfalls als ungewöhnlich wahrgenommen wurden und sich erst im Laufe der Zeit eine feste Spielerbasis entwickelt habe, die genau diese Ansätze schätzt.
Weiter führte Howard aus, dass Starfield und Fallout 76 bewusst eine andere kreative Richtung eingeschlagen haben. Nach vielen Jahren mit ähnlichen Projekten habe das Team neue Ideen ausprobieren wollen, um sich weiterzuentwickeln und frische Konzepte umzusetzen.
Gleichzeitig betonte er, dass beide Spiele trotz ihrer Abweichung vom klassischen Bethesda Stil ein großes Publikum gefunden haben. Dies ermögliche es dem Studio, weiterhin innerhalb dieser Marken zu arbeiten und neue Ansätze zu verfolgen.
Abschließend wurde die Vielfalt der Bethesda Community hervorgehoben, die sich durch diese unterschiedlichen Projekte weiter vergrößert habe, während parallel bereits an The Elder Scrolls 6 gearbeitet wird.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann werden Fallout 5 und Starfield 2 wieder so wie früher sein!?
Starfield 2? Darauf wird man wohl wenn überhaupt noch seeeehr lange warten können. Die sollen erstmal mit TES6 zeigen, das sie es noch können.
Auf TES6 müssen wir auch noch lange warten. Auf Starfield 2 etwas länger.
Zumindest grafisch ist es der klassische Bethesda-Stil und Fallout76 war anfangs halt wirklich schlecht
Todd Howard könnte auch einen Maler Lackierer Simulator raus bringen und würde so tun als wäre es der heilige Gral.
Ich fand Fallout 76 damals abweichender als Starfield.
Fallout 76 war eine Falloutwelt mit Multiplayer, ohne die ganzen Storyelemente.
Starfield hat sich da eher wie Bethesda angefühlt, aber im Weltraum.
Fallout 76 war anfangs wirklich richtig schlecht, mittlerweile ist es gut. Starfield ist irgendwie immer noch kacke. Dabei hatte ich zum Release echt Lust auf das Spiel, so viele Trailer und Videos angesehen – und dann kam es raus… 🤣
Ich freue mich auf TES6 und Fallout 5 wenn sie den irgendwann erscheinen,den Rest kann Bethesda gerne behalten.
Ich hoffe so sehr, dass man mit Elder Scrolls 6 den erhofften Knaller rausbringen kann.
Wenn das kein Knaller wird wie Polenböller an Silvester
Hoffentlich mit mehr Niveau 🤪.
Der multiplayer-ansatz bei Fallout 76 ist ganz cool. Leider ist diese Spielereihe überhaupt nichts für mich
Das neue Elder Scrolls muss aber wirklich abliefern, die entwickeln das ja auch ewig lange schon.