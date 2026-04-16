Bethesda Game Studios: Howard: Starfield und Fallout 76 weichen bewusst vom Stil ab

Bethesda Game Studios Leiter Todd Howard hat sich im Rahmen eines aktuellen Roundtable Interviews zu der Entwicklung von Starfield und Fallout 76 geäußert und dabei die kreative Ausrichtung der Spiele eingeordnet.

Im Gespräch wurde angesprochen, dass beide Titel im Vergleich zu früheren Bethesda Rollenspielen wie Skyrim deutlich polarisierender aufgenommen wurden. Todd Howard bestätigte diese Einschätzung teilweise, verwies jedoch darauf, dass auch frühere Reihen wie The Elder Scrolls und Fallout zu Beginn ähnliche Reaktionen ausgelöst hätten.

Er erklärte, dass die frühen Phasen dieser Serien ebenfalls als ungewöhnlich wahrgenommen wurden und sich erst im Laufe der Zeit eine feste Spielerbasis entwickelt habe, die genau diese Ansätze schätzt.

Weiter führte Howard aus, dass Starfield und Fallout 76 bewusst eine andere kreative Richtung eingeschlagen haben. Nach vielen Jahren mit ähnlichen Projekten habe das Team neue Ideen ausprobieren wollen, um sich weiterzuentwickeln und frische Konzepte umzusetzen.

Gleichzeitig betonte er, dass beide Spiele trotz ihrer Abweichung vom klassischen Bethesda Stil ein großes Publikum gefunden haben. Dies ermögliche es dem Studio, weiterhin innerhalb dieser Marken zu arbeiten und neue Ansätze zu verfolgen.

Abschließend wurde die Vielfalt der Bethesda Community hervorgehoben, die sich durch diese unterschiedlichen Projekte weiter vergrößert habe, während parallel bereits an The Elder Scrolls 6 gearbeitet wird.