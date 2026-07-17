Bethesda Game Studios: Neue Pläne für Fallout, The Elder Scrolls und Starfield offiziell bestätigt

Fallout, The Elder Scrolls und Starfield: Bethesda verrät die Zukunft seiner größten Marken.

Bethesda Game Studios hat einen der umfangreichsten Ausblicke auf seine Zukunft seit Jahren veröffentlicht.

Gemeinsam mit Studiochef Todd Howard bestätigte das Studio zahlreiche Pläne rund um Fallout, The Elder Scrolls und Starfield – darunter neue Fallout-Projekte, Remaster von Klassikern, eine engere Zusammenarbeit mit Obsidian Entertainment und ZeniMax Online Studios sowie neue Informationen zu The Elder Scrolls VI und Fallout 5.

Todd Howard zieht Bilanz

Todd Howard hob zunächst die außergewöhnlichen Erfolge der drei großen Rollenspielmarken hervor.

The Elder Scrolls V: Skyrim hat inzwischen mehr als 65 Millionen Exemplare verkauft und gehört damit zu den zehn meistverkauften Videospielen aller Zeiten.

Fallout 4 überschritt die Marke von 35 Millionen verkauften Exemplaren und zählt mittlerweile zu den 25 erfolgreichsten Spielen der Geschichte.

Starfield wird laut Howard schon bald die Marke von einer Milliarde gespielten Stunden erreichen.

Howard kündigte außerdem an, dass Microsoft und Bethesda ihre Zusammenarbeit innerhalb der Studios weiter ausbauen. Besonders erwähnte er die Partnerschaft mit Obsidian Entertainment an einem neuen Fallout-Projekt sowie die künftig engere Zusammenarbeit mit ZeniMax Online Studios für die Zukunft von The Elder Scrolls.

Bethesda blickt auf 40 Jahre Studio-Geschichte zurück

In einem offenen Brief bedankt sich Bethesda bei seiner Community.

Nach eigenen Angaben haben die Spiele des Studios in den vergangenen 40 Jahren fast eine halbe Milliarde Menschen erreicht. Bethesda betont, dass seine Spiele nicht nur Produkte seien, sondern Welten, die Spieler über viele Jahre hinweg gemeinsam gestalten.

Genau darauf soll künftig noch stärker aufgebaut werden:

größere Investitionen in bestehende Marken

stärkere Unterstützung der Creator-Community

engere Zusammenarbeit zwischen den Entwicklerteams

schnellere Veröffentlichungen

längerer Support der Spiele

langfristiger Ausbau der Spielwelten über Jahrzehnte hinweg

Starfield bleibt langfristig ein Schwerpunkt

Auch Starfield soll in den kommenden Jahren intensiv weiterentwickelt werden.

Mittlerweile haben über 17 Millionen Spieler Bethesdas neues Sci-Fi-Rollenspiel ausprobiert und zusammen fast eine Milliarde Spielstunden investiert.

Mit dem Beginn von Jahr 3 plant Bethesda:

neue Story-Inhalte

gezielte Gameplay-Verbesserungen

weitere Updates

zusätzliche Inhalte für die Settled Systems

den Start neuer Starborn-Inhalte im kommenden Jahr

Außerdem nutzt bereits mehr als 40 Prozent aller Spieler die Creations, um das Spiel individuell anzupassen. Bethesda möchte diesen Bereich weiter ausbauen und Creator künftig noch stärker unterstützen.

Creator verdienen bereits Millionen

Ein weiterer Schwerpunkt bleibt das Creations-System.

Bereits seit den Zeiten des Morrowind Construction Set stellt Bethesda Werkzeuge für Modder zur Verfügung.

Nachdem das System bereits für Skyrim und Starfield verfügbar war, wurde es in diesem Jahr auch auf Fallout 4 erweitert.

Laut Bethesda haben Creator inzwischen mehr als zehn Millionen US-Dollar an Lizenzzahlungen durch ihre Inhalte erhalten.

Fallout erhält mehrere neue Projekte

Bethesda bezeichnet Fallout inzwischen ausdrücklich als eine seiner größten Prioritäten.

Fallout 5 bleibt das langfristige Hauptziel der Reihe.

Aktuell befindet sich das Spiel offiziell in der Vorproduktion.

Mehrere Fallout-Projekte gleichzeitig

Gleichzeitig bestätigte Bethesda, dass sich mehrere Fallout-Projekte gleichzeitig aktiv in Entwicklung befinden.

Welche Projekte das genau sind, wurde zwar nicht verraten – einige davon wurden jedoch bereits konkret angesprochen.

Fallout 76 wächst weiter

Auch Fallout 76 bleibt ein wichtiger Bestandteil der Marke.

Bislang wurden bereits nahezu 70 kostenlose Updates veröffentlicht.

2027 erscheint mit Raven Rock eine große Erweiterung, die als Vorgeschichte zu Fallout 3 erzählt wird.

Fallout 4

Das preisgekrönte Rollenspiel feierte kürzlich seinen zehnten Geburtstag.

Parallel überschritt Fallout 4 die Marke von 35 Millionen verkauften Exemplaren und gewinnt laut Bethesda weiterhin jedes Jahr neue Spieler hinzu.

Fallout 3 Remaster bestätigt

Eine der größten Neuigkeiten betrifft ältere Fallout-Spiele.

Bethesda bestätigt erstmals offiziell: An Remastern von Fallout 3 und Fallout: New Vegas wird gearbeitet.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es allerdings noch nicht.

Fallout Shelter wächst ebenfalls weiter

Auch Fallout Shelter bleibt ein wichtiger Bestandteil der Marke.

Das Mobile-Spiel zählt inzwischen über 250 Millionen Spieler.

Geplant sind:

neue Seasons

weitere Inhalte

eine Fallout Shelter-TV-Produktion gemeinsam mit Amazon Studios und Kilter Films

Fallout-Serie

Bethesda gratuliert außerdem Amazon Studios und Kilter Films zu zehn Emmy-Nominierungen für Fallout Staffel 2.

Gleichzeitig bestätigt das Studio:

Staffel 3 befindet sich bereits in Produktion.

Fallout feiert 2027 seinen 30. Geburtstag

Obwohl es 2026 keinen klassischen Fallout Day-Livestream geben wird, plant Bethesda bereits eine große Feier.

Zum 30. Jubiläum der Marke findet Fallout Day 2027 als Live-Event in Washington D.C. statt.

Obsidian arbeitet an einem neuen Fallout

Eine weitere Überraschung betrifft Obsidian Entertainment.

Bethesda bestätigt offiziell, dass das Studio gemeinsam mit Bethesda an einem neuen Fallout-Projekt arbeitet.

Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Mehr Zusammenarbeit für The Elder Scrolls

Auch The Elder Scrolls wird künftig studioübergreifend entwickelt.

ZeniMax Online Studios arbeitet künftig enger mit Bethesda Game Studios zusammen.

Während ZeniMax weiterhin The Elder Scrolls Online betreut, sollen beide Studios die Zukunft der gesamten Marke gemeinsam gestalten.

Bethesda verweist dabei auf den kürzlichen Start von The Elder Scrolls Online: Season One – Return of the Thieves Guild, kündigt aber gleichzeitig weitere Inhalte für ESO an.

Creation Engine 3 bildet das Fundament

Technisch richtet Bethesda ebenfalls den Blick nach vorne.

Sowohl The Elder Scrolls VI als auch Fallout 5 entstehen auf der neuen Creation Engine 3.

Die Engine wird seit dem Launch von Starfield entwickelt und soll mehrere Projekte gleichzeitig unterstützen.

Zu den Neuerungen gehören:

neue Entwicklerwerkzeuge

moderne Rendering-Technologien

überarbeitete Systeme

parallele Entwicklung mehrerer AAA-RPGs

The Elder Scrolls VI hat höchste Priorität

Zum Abschluss sprach Bethesda über den aktuellen Entwicklungsstand von The Elder Scrolls VI.

Das Rollenspiel besitzt derzeit die höchste Priorität innerhalb des Studios.

Der Großteil des Entwicklerteams arbeitet inzwischen am nächsten Kapitel der Reihe.

Bethesda erklärt außerdem, dass man sich genau dort befinde, wo man laut Planung sein wollte.

Besonders selbstbewusst ergänzt das Studio: „Wir lieben, wie es aussieht – und wir spielen es jeden Tag.“

Ein Release-Termin wurde weiterhin nicht genannt.