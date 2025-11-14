Bethesda Game Studios: Remaster zu Fallout 3 und New Vegas in Arbeit – Gerücht

Mehrere Fallout-Spiele sollen sich aktuellen Gerüchten zufolge in Entwicklung befinden. Bereits im Sommer kursierten entsprechende Hinweise, ohne dass konkrete Details bekannt wurden.
Ob Bethesda Game Studios selbst oder externe Studios mit Remaster-Erfahrung beteiligt sind, ist bislang ebenfalls unklar.
Neue Spekulationen dieser Woche beziehen sich auf ein mögliches Remaster von Fallout 3. Wir hatten berichtet. Doch auch Fallout: New Vegas könnte eine Neuauflage erhalten. Diese Information stammt von Jez Corden (Windows Central), der in der Vergangenheit als verlässliche Quelle galt.
Was wünscht ihr euch mehr: Remaster vergangener Teile oder doch lieber ein brandneues Fallout 5?
Ich tippe darauf, dass das Remaster von Fallout: New Vegas am 17.12 als Shadow Drop kommt. Passend zum Start der zweiten Staffel…
Ok, wird nicht passieren, wäre aber geil 🤩
Ich denke und hoffe, dass hier Oblivion eine Blaupause war und ist. Sprich: Game Mechanik konserviert bzw. nur ganz leicht optimiert, und als Grafikmotor Unreal Engine angedockt. Bewahrt die Nostalgie, aber erschließt auch neue Zielgruppen dank moderner Optik. Der Aufwand sollte auch „überschaubar“ sein.
Ich würde mir Fallout 5 wünschen, aber Remakes währen auch Ok.
Diese Remaster Flut, oh Gott.
Ich persönlich benötige diese Remasters nicht, dann lieber Remakes. Aber anscheinend ist mit Remastern dermaßen Kohle zu scheffeln.
Dann mega Gewinne einfahren und dennoch Leute ohne Ende entlassen, oder wie?
*Kopfschüttel
Wenn ich darüber nachdenke und meine PS5 verkaufe und mir eine Steam Machine zugelege, kann ich endlich alle Fallout-Teile modden. Wie cool ist das bitte?
So geht es mir mit der Xbox Series X auch.
Fallout 3 Remaster mit allen DLC und deutscher Syncro könnte man machen.
Durch den „AK Hardware Boost“ von Xbox One und Series kann aber auch heute schon ein kleines Fallout 3 Remaster zocken. Gut gealtert, ganz ohne Augenkrebs mit flüssigen Frames. Habe es auf der Scorpio Edition nochmal komplett durchgezogen, und es war großartig!
Mit New Vegas konnte ich nie was anfangen, vielleicht ändert sich das ja jetzt durch die phänomenale TV Serie. Bin gespannt!