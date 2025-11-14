Bethesda Game Studios: Remaster zu Fallout 3 und New Vegas in Arbeit – Gerücht

Nicht nur ein Remaster zu Fallout 3, sondern auch hzu Fallout New Vegas soll es bneuen Gerüchten zufolge geben.

Mehrere Fallout-Spiele sollen sich aktuellen Gerüchten zufolge in Entwicklung befinden. Bereits im Sommer kursierten entsprechende Hinweise, ohne dass konkrete Details bekannt wurden.

Ob Bethesda Game Studios selbst oder externe Studios mit Remaster-Erfahrung beteiligt sind, ist bislang ebenfalls unklar.

Neue Spekulationen dieser Woche beziehen sich auf ein mögliches Remaster von Fallout 3. Wir hatten berichtet. Doch auch Fallout: New Vegas könnte eine Neuauflage erhalten. Diese Information stammt von Jez Corden (Windows Central), der in der Vergangenheit als verlässliche Quelle galt.

Was wünscht ihr euch mehr: Remaster vergangener Teile oder doch lieber ein brandneues Fallout 5?