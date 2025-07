Bethesda Game Studios: The Elder Scrolls-Vater Julian LeFay gestorben

Eine traurige Nachricht erreicht Rollenspieler in dieser Woche. Julian LeFay ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Er erlag am Dienstag einem Krebsleiden.

LeFay fing 1987 bei Bethesda Softworks an und wird wegen seines Beitrages am ersten Teil von The Elder Scrolls auch als Vater der Reihe bezeichnet.

Nach seiner Mitarbeit an The Elder Scrolls Morrowind verließ er das Entwicklerstudio. Er gründete 2019 mit anderen das Studio OnceLost Games. Per Crowdfunding wurde kürzlich das Rollenspiel The Wayward Realms finanziert.

Todd Howard von Bethesda Game Studios schrieb auf X zu seinem Tode:

„Er war die treibende Kraft hinter der Entwicklung von The Elder Scrolls und dem Aufbau von Bethesda als Spielestudio.“ „Einfach gesagt: Ohne Julian wären wir heute nicht hier. Wer die Gelegenheit hatte, mit Julian zusammenzuarbeiten, hatte das Glück, eine einzigartige Persönlichkeit kennenzulernen, die alle dazu motivierte, etwas Besonderes zu schaffen.“ „Seine Arbeit und sein Geist werden sowohl in unserer Erinnerung als auch in unseren Spielen weiterleben.“