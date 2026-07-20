Bethesda Game Studios: Todd Howard denkt nicht ans Aufhören – Chef spricht über seine Zukunft

Todd Howard schließt einen baldigen Ruhestand aus und erklärt, dass er derzeit überhaupt nicht über ein Karriereende nachdenkt.

Mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem letzten Gespräch hat Jason Schreier von Bloomberg erneut mit Todd Howard gesprochen. Dabei machte der langjährige Bethesda-Game-Director deutlich, dass ein Ruhestand für ihn derzeit kein Thema ist.

Howard erklärte gegenüber Schreier, dass er „keine Pläne hat, in den Ruhestand zu gehen“. Auf die Frage nach einem möglichen Karriereende ergänzte er, dass er darüber überhaupt nicht nachdenke.

Die Aussage dürfte viele Fans beruhigen, denn Todd Howard zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten kreativen Köpfen bei Bethesda. Er prägte unter anderem die erfolgreichen Rollenspielreihen The Elder Scrolls und Fallout und war zuletzt auch maßgeblich an Starfield beteiligt.

Dass Jason Schreier und Todd Howard erstmals seit 2011 wieder ausführlich miteinander gesprochen haben, verleiht den Aussagen zusätzliches Gewicht. Ein konkreter Zeitpunkt für einen Rückzug aus der Spielebranche steht für Howard jedenfalls nicht zur Debatte – aktuell möchte er seine Arbeit bei Bethesda fortsetzen.