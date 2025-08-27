Bethesda Game Studios: Vom Visier zur Vision: Tim Lambs Weg bis zur Starfield-Entwicklung

Entwicklerlegende Tim Lamb prägt seit Oblivion die Kultspiele von Bethesda!

Tim Lamb ist seit 2006 Teil von Bethesda Game Studios und begann seine Karriere dort mit der Arbeit am Rollenspielklassiker The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Im Rahmen des aktuellen Entwickler-Spotlights gibt er Einblicke in seinen beruflichen Werdegang und seine langjährige Rolle innerhalb des Studios. Seitdem hat Lamb maßgeblich an der Entwicklung mehrerer bedeutender Titel mitgewirkt, darunter Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76 und zuletzt Starfield.

In Fallout 3 war Tim Lamb als Producer tätig, während er bei Fallout 4 die Rolle des Senior Producers übernahm. Für Fallout 76 war er als zusätzlicher Producer beteiligt. Seine Arbeit zeichnet sich durch ein tiefes Verständnis für die Spielmechanik und die kreative Ausrichtung der jeweiligen Projekte aus.

Aktuell ist Tim Lamb als Lead Creative Producer für Starfield verantwortlich und begleitete die Entwicklung der Erweiterung „Shattered Space“. In Interviews betont er die Bedeutung von Community-Feedback und die Herausforderung, neue Inhalte zu schaffen, die sowohl das Entwicklerteam als auch die Spielerschaft begeistern.

Tim Lambs Karriere bei Bethesda Game Studios steht exemplarisch für kontinuierliche kreative Weiterentwicklung und die enge Verbindung zwischen Entwickler und Spieler. Seine Beiträge haben die Spielwelten von Bethesda entscheidend mitgestaltet und prägen bis heute das Erlebnis in Titeln wie Fallout und Starfield.

Tim stellte auch klar, dass neue Inhalte und Updates für Starfield in der Mache seien. Weiteres soll schon bald bekannt gegeben werden.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

  2. Robilein 1147550 XP Xboxdynasty Legend Silber | 27.08.2025 - 16:58 Uhr

    Den guten Mann kenn ich schon ewig bei Bethesda von Fallout und The Elder Scrolls schon. Schön das er zuletzt mit am fantastischen Starfield mitgearbeitet hat. Da haben er und sein Team tolle Arbeit gemacht. War ein wahnsinnig tolles Erlebnis.

    Danke dafür🙏🙏🙏

  4. Katanameister 186500 XP Battle Rifle Master | 27.08.2025 - 17:11 Uhr

    Starfield ist ja schön und gut, ich möchte aber mal langsam was zu Elder Scrolls 6 sehen.

  5. Scavenger 9385 XP Beginner Level 4 | 27.08.2025 - 17:30 Uhr

    Wird Zeit, das Starfield in einem qualitativen guten Zustand ohne Quest Bugs und Geld Glitches auch für die Playsi erscheint. 4-5K Spielerzahlen pro Tag auf Steam ist mehr als enttäuschend für ein Spiel wie Starfield. Ein Fallout 4 hat 3-mal so viele gleichzeitige Spieler wie Starfield.

  6. Mr Poppell 89360 XP Untouchable Star 4 | 27.08.2025 - 18:21 Uhr

    Sorry aber er sieht aus wie Louis de Funès. Nein, doch, ohh. 🤣

    Schön das es für Starfield weitergeht, hatte es dank GPU Day One gespielt und dann pausiert wegen einiger Bugs. Wird Zeit das ich nochmal einen Run wage.

  7. Patricius 25765 XP Nasenbohrer Level 3 | 27.08.2025 - 19:15 Uhr

    Er kann schon stolz auf seine Mit/Arbeit sein. Auch wenn mich Starfield, im Vergleich mit anderen Bethesda Spielen, nicht ganz so begeistern konnte ist es kein schlechtes Spiel.

    Freut mich aber zu hören, dass noch neues für Starfield geplant ist.
    Reinschauen, wenn’s interessant ist, würde ich bestimmt nochmal.
    Der DLC hat mich ja auch nochmal abgeholt.
    Was aber wirklich gut war, war diese Creation Club Quest mit dem Schiff, wo man für ein Preisgeld Räume mit verschiedenen Rätseln lösen muss. Das war wirklich sehr gut.

