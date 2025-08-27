Bethesda Game Studios: Vom Visier zur Vision: Tim Lambs Weg bis zur Starfield-Entwicklung

Tim Lamb ist seit 2006 Teil von Bethesda Game Studios und begann seine Karriere dort mit der Arbeit am Rollenspielklassiker The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Im Rahmen des aktuellen Entwickler-Spotlights gibt er Einblicke in seinen beruflichen Werdegang und seine langjährige Rolle innerhalb des Studios. Seitdem hat Lamb maßgeblich an der Entwicklung mehrerer bedeutender Titel mitgewirkt, darunter Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76 und zuletzt Starfield.

In Fallout 3 war Tim Lamb als Producer tätig, während er bei Fallout 4 die Rolle des Senior Producers übernahm. Für Fallout 76 war er als zusätzlicher Producer beteiligt. Seine Arbeit zeichnet sich durch ein tiefes Verständnis für die Spielmechanik und die kreative Ausrichtung der jeweiligen Projekte aus.

Aktuell ist Tim Lamb als Lead Creative Producer für Starfield verantwortlich und begleitete die Entwicklung der Erweiterung „Shattered Space“. In Interviews betont er die Bedeutung von Community-Feedback und die Herausforderung, neue Inhalte zu schaffen, die sowohl das Entwicklerteam als auch die Spielerschaft begeistern.

Tim Lambs Karriere bei Bethesda Game Studios steht exemplarisch für kontinuierliche kreative Weiterentwicklung und die enge Verbindung zwischen Entwickler und Spieler. Seine Beiträge haben die Spielwelten von Bethesda entscheidend mitgestaltet und prägen bis heute das Erlebnis in Titeln wie Fallout und Starfield.

Tim stellte auch klar, dass neue Inhalte und Updates für Starfield in der Mache seien. Weiteres soll schon bald bekannt gegeben werden.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Meet Tim Lamb! 👋

In our latest Developer Spotlight, Tim takes us down his professional journey at Bethesda Game Studios. Ever since his start on Oblivion in 2006, Tim (and his legendary visors) have shaped some of your favorite features across our games. pic.twitter.com/9dfcQXAjg3 — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) August 27, 2025