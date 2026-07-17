Bethesda Game Studios: Xbox-exklusiv oder nicht? Todd Howard weicht Fragen zu Elder Scrolls VI und Fallout 5 aus

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Todd Howard kommentiert weder eine mögliche Xbox-Exklusivität noch den Release von The Elder Scrolls VI und Fallout 5.

Wer auf neue Informationen zur Plattformstrategie von The Elder Scrolls VI oder Fallout 5 gehofft hatte, muss sich weiter gedulden. Bethesda Game Studios-Chef Todd Howard wollte sich in einem aktuellen Interview weder zu einer möglichen Xbox-Exklusivität noch zu einem Veröffentlichungszeitraum der beiden Rollenspiele äußern.

Auf die Frage, ob The Elder Scrolls VI oder Fallout 5 exklusiv für Xbox erscheinen werden, erklärte Howard lediglich, dass es „noch zu früh“ sei, dies zu kommentieren.

Hintergrund der Frage war die Strategie von Xbox, das Hardware-Ökosystem weiter auszubauen.

Auch zu einem möglichen Release-Zeitraum für The Elder Scrolls VI wollte Howard keine Angaben machen. Seinen Aussagen zufolge befindet sich das Rollenspiel noch zu weit von einer Veröffentlichung entfernt, um bereits ein Zeitfenster nennen zu können.

Offen blieb zudem die Frage nach dem technischen Fundament des kürzlich bestätigten Fallout-Projekts von Obsidian Entertainment. Auf die Nachfrage, ob das Spiel mit der Unreal Engine oder der Creation Engine entwickelt wird, verwies Howard ebenfalls auf einen späteren Zeitpunkt.

Weitere Informationen zu den genannten Projekten sollen laut Todd Howard folgen, sobald Bethesda bereit ist, mehr Details bekannt zu geben.

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10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. ShellingFord135 19375 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 17.07.2026 - 17:19 Uhr

    Das werden Exklusives, Todd. Freunde dich schon mal mit dem Gedanken an. Alle Storydriven-Singleplayer Games werden ab jetzt XBOX Exclusives. 💚

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  2. Ash2X 355500 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 17.07.2026 - 17:20 Uhr

    Natürlich ist es zu früh… Das sollte eigentlich klar sein.
    Das Spiel ist vielleicht in 4 Jahren fertig, die Marktsituation ist dann eine andere.

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  3. Peter Quill 106020 XP Hardcore User | 17.07.2026 - 17:25 Uhr

    Microsoft muss endlich mal entscheiden wie sie mit exclusive umgehen.
    Bethesda Spiele würde ich weiterhin multiplatform veröffentlichen.🤷

    Aber bitte macht in Zukunft alle Halo, Gears, Forza und Fable Spiele exclusive.

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    • oldGamer 221380 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.07.2026 - 17:31 Uhr
      Antwort auf Peter Quill

      Forza dürfte ne Menge Kohle in die Kasse spülen.
      Und noch ist Sony viel zu weit oben das sich das für MS rechnen würde wieder da drauf zu verzichten.

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  5. Heikel 9340 XP Beginner Level 4 | 17.07.2026 - 17:33 Uhr

    Hört sich danach an, als ob es auch für die Playstation erscheinen wird, er es aber noch nicht sagen „darf“, weil am sonsten der Xbox Hype flöten geht. Oder man wartet, wie sich die Xbox Helix verkauft, bis TES 6 erscheint und entscheidet dann. Aber da sich die Xbox Helix sehr warscheinlich noch schlechter verkaufen wird, als die Series Konsolen, wird das glaub ich nichts. Die Entwicklungskosten bei TES 6 dürften ausserdem auch noch viel zu hoch sein.

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  9. AtzePhil41 10520 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.07.2026 - 17:52 Uhr

    Ach der Todd…
    Elder Scrolls und Fallout können die blauen Digital Ranger von mir aus weiterhin haben. 😁 Das sind so 2 Reihen mit denen ich noch nie was anfangen konnte.

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