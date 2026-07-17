Bethesda Game Studios: Xbox-exklusiv oder nicht? Todd Howard weicht Fragen zu Elder Scrolls VI und Fallout 5 aus

Todd Howard kommentiert weder eine mögliche Xbox-Exklusivität noch den Release von The Elder Scrolls VI und Fallout 5.

Wer auf neue Informationen zur Plattformstrategie von The Elder Scrolls VI oder Fallout 5 gehofft hatte, muss sich weiter gedulden. Bethesda Game Studios-Chef Todd Howard wollte sich in einem aktuellen Interview weder zu einer möglichen Xbox-Exklusivität noch zu einem Veröffentlichungszeitraum der beiden Rollenspiele äußern.

Auf die Frage, ob The Elder Scrolls VI oder Fallout 5 exklusiv für Xbox erscheinen werden, erklärte Howard lediglich, dass es „noch zu früh“ sei, dies zu kommentieren.

Hintergrund der Frage war die Strategie von Xbox, das Hardware-Ökosystem weiter auszubauen.

Auch zu einem möglichen Release-Zeitraum für The Elder Scrolls VI wollte Howard keine Angaben machen. Seinen Aussagen zufolge befindet sich das Rollenspiel noch zu weit von einer Veröffentlichung entfernt, um bereits ein Zeitfenster nennen zu können.

Offen blieb zudem die Frage nach dem technischen Fundament des kürzlich bestätigten Fallout-Projekts von Obsidian Entertainment. Auf die Nachfrage, ob das Spiel mit der Unreal Engine oder der Creation Engine entwickelt wird, verwies Howard ebenfalls auf einen späteren Zeitpunkt.

Weitere Informationen zu den genannten Projekten sollen laut Todd Howard folgen, sobald Bethesda bereit ist, mehr Details bekannt zu geben.