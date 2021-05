Bethesda Game Studios: Arbeiten an unangekündigtem Spiel gestartet

Autor:, in / Bethesda Game Studios

Bei den Bethesda Game Studios arbeitet man derzeit an einem unangekündigten Spiel für Xbox. Die Xbox Game Studios geben also weiter Vollgas!

Bethesda Game Studios arbeiten derzeit an einem bisher unangekündigten Spiel. Dies geht aus einer Stellenanzeige hervor.

Gesucht wird ein „Server Engeneer“ der bei der Erstellung und Verbesserung von Systemen für einen unangekündigten Titel helfen soll. Die Stelle ist in Austin Texas zu besetzen. Aus dem Team kam Fallout 76 und dessen Erweiterungen.

Es ist bisher nicht bekannt, an welchem Spiel gearbeitet wird. Zurzeit offiziell von den Bethesda Games Studios angekündigt sind nur die Arbeiten an Starfield und The Elder Scrolls VI.

Sobald es neue Details gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.