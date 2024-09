Bethesda Game Studios: Darum sind die Spiele so unverantwortlich groß

In einem Video von BAFTA spricht Todd Howard von den Bethesda Game Studios über die Einflüsse und des Designethos, mit denen er die Studios leitet.

Darüber hinaus erzählte er auch, wieso die Spiele immer so groß sind: Man schneidet einfach selten was heraus.

Howard erzählt: „Meine Aufgabe bei den Spielen ist es oft, der Regisseur zu sein, ein bisschen wie ein Filmregisseur, wo man alle Teile zusammenbringt, von der Kunst, der Cinematographie, der Technologie, die unsere Ingenieure bauen, um diese Welten zum Leben zu erwecken.“

„Und natürlich gibt es da noch das Schreiben, das Questdesign und die Leveldesigner, und es gibt so viele Teile in unseren Spielen, dass ich in einer wirklich einzigartigen Position bin, um mit so vielen erstaunlichen Leuten zu arbeiten und all das zusammenzubringen“, so Howard.

Er fügt schmunzelnd hinzu: „Eigentlich schneiden wir bei Bethesda nur sehr wenig aus unseren Spielen heraus, weshalb die Spiele so unverantwortlich groß sind.