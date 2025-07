Bethesda Game Studios: Mehrere Fallout-Spiele in Arbeit laut Insider

Laut einem Insider sollen sich bei Bethesda gleich mehrere Fallout-Spiele in Arbeit befinden. Eines davon Fallout New Vegas 2.

Wie VGC-Journalist Jordan Middler in der neusten Ausgabe des Podcast „Friends per Second“ verrät, sollen bei Bethesda aktuell gleich mehrere Fallout-Spiele in Arbeit sein, die sich in jeweils verschiedenen Entwicklungsphasen befinden.

Konkret nennt Middler zwar kein Spiel, deutet aber an, dass es sich bei einem der Projekte um das Fallout handeln soll, „auf das alle warten“, womit Fallout New Vegas 2 gemeint sein dürfte. Ein Zeitraum für die Veröffentlichung sei aktuell allerdings noch nicht absehbar.