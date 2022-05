Bethesda Game Studios: Spiel für mobile Plattformen in Entwicklung

Autor:, in / Bethesda Game Studios

Die für Fallout 76 und Starfield bekannten Bethesda Game Studios arbeiten an einem Spiel für mobile Plattformen.

Bei den Bethesda Game Studios wird nicht nur an Starfield, The Elder Scrolls Online und Fallout 76 gearbeitet. Auch ein neues Spiel für Mobilgeräte befindet sich in Entwicklung, wie man einer Stellenanzeige entnehmen kann.

So sucht das Studio in Texas nach einem Senior Artist in Vollzeit für hochwertige 3D-Assets für Umgebungen und Gegenstände.

Unter Qualifikationen führt man die Voraussetzung auf, qualitativ hochwertige und optimierte Arbeiten für mobile Plattformen erstellen zu können.

Denkbar wäre, dass man hier einen mobilen Ableger oder eine Begleit-App für das kommende Starfield entwickelt.