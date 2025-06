Bethesda Softworks: Alle Neuigkeiten vom Xbox Games Showcase 2025 und mehr

Im Juni gibt es bei Bethesda neue Updates für ESO und Fallout 76 sowie neues Patches für TES IV: Oblivion Remastered und DOOM: The Dark Ages. Dazu wurde im Xbox Showcase am Sonntag der kommende Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen DLC angekündigt.

Am 2. Juni ging mit Saisons des Wurmkults – Teil 1 und Update 46 der neue ESO Content online und führt zum ersten Mal seit 11 Jahren die erste Geschichte von ESO weiter.

Spieler werden in diesem Jahr die neue Zone Insel Sonnenwende erforschen und dabei auf alte Widersacher stoßen. Außerdem kommen alle Spielerin den Genuss des neuen Unterklassen-System, der Heldenrückkehr-Erfahrung und weiteren Verbesserungen des Grundspiels. Ab dem 18. Juni kommt das Update auf Konsolen.

In den kommenden Wochen arbeitet das Team aktiv an zwei separaten Updates für The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, die zunächst in der Steam-Beta verfügbar sein werden, bevor sie auf allen anderen Plattformen erscheinen.

Das erste große Update, das bereits veröffentlicht wurde, konzentriert sich auf Quests, größere Bugs und Probleme sowie auf Quality-of-Life-Verbesserungen. Dieses Update ist seit dem 11. Juni auf allen Plattformen verfügbar. Die Übersicht der Änderungen gibt es in den Patch-Notizen.

Das zweite Update wird sich auf die Performance konzentrieren. Weitere Details dazu wird das Team bekannt geben, sobald entsprechende Informationen vorliegen.

Am 3. Juni wurde das neue Update Gone Fission für Fallout 76 offiziell veröffentlicht. Mit dem Leichte Wasser-Update kommt eines der am meisten gewünschten Aktivitäten in die Appalachen: das Angeln.

Die friedliche Beschäftigung im Ödland ermöglicht es Spieler in den gesamten Appalachen Fische zu fangen, mit ihren Freund beim Angeln zu entspannen und über 30 Fischarten zu entdecken. Für Spieler ist es klar: Wo man schwimmen kann, kann man auch angeln. Die zugehörige Saison 21: Leichte Wasser ist dazu ebenfalls erschienen. Diese Saison wartet mit neuen Angel-Herausforderungen auf, die Spieler mit Angelruten-Verbesserungen und schuppig-schönen C.A.M.P.-Gegenständen belohnen.

Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen DLC kommt am 4. September

Das neueste Abenteuer von Indiana Jones führt Spieler erneut ins Herz Italiens, wo uralte Legenden und finstere Kulte all jenen gefährlich werden, die kühn oder töricht genug sind, an der Oberfläche zu kratzen. Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen nimmt die Geschichte des Nephilim-Ordens wieder auf, dem aus dem Basisspiel bekannten Stamm von Riesen.

Dieser DLC reiht sich in die Geschehnisse des Hauptspiels ein mit atemberaubenden neuen Schauplätzen, vertrackten Rätseln, furchterregenden neuen Gegnern und vielem mehr.

Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen ist ab dem 4. September 2025 erhältlich. Für Besitzer der Premium Edition, des Premium Upgrades, der Collector’s Edition oder des Sammler-Pakets ist der DLC kostenlos. Weitere Details in Kürze.

DOOM: The Dark Ages veröffentlicht Patch 1

Update 1 ist der erste große Patch für DOOM: The Dark Ages. Er enthält allgemeine Verbesserungen an der Spielbalance, Verbesserungen am Audiomix und Fehlerbehebungen. Die vollständigen Patch-Notes können hier nachgelesen werden.