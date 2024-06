Bethesda Softworks: Fallout 1 und 2 Remakes nicht geplant

Die Prime Video-Serie zu Fallout machte die Franchise nicht nur bekannter, sondern aktuelle Spiele wie Fallout 76 und Fallout 4 profitieren von dem Erfolg, in dem neue und alte Spieler den Weg ins Ödland finden.

Mit Fallout 1 und 2 gibt es zwei Spiele der Reihe, die allerdings noch rundenbasiert und aus der isometrischen Perspektive gespielt wurden. Mit Fallout 3 wurde erst der Wandel in ein 3D-Rollenspiel vollzogen.

Der anhaltende Erfolg würde so manchen Entwickler über ein Remake nachdenken lassen. MrMattyPlays fragte in einem Interview Todd Howard, Executive Producer der Fallout-Reihe, ob man jetzt mit Neuauflagen rechnen könne.

Doch, das werden wir wohl nicht erleben. Wie Howard erklärte, will Bethesda lieber dafür Sorge tragen, dass diese Spiele in der Originalversion auf moderner Hardware spielbar bleiben.

Howard erklärte: „Ich finde die Frage sehr interessant und stimme mit vielem überein, was du gesagt hast, aber die Hauptpriorität für uns ist es, sicherzustellen, dass sie verfügbar sind.“

„Auf dem PC müssen wir natürlich sicherstellen, dass die Leute sie holen und spielen können, und dass sie gut laufen.“

„Was darüber hinausgeht, darüber haben wir gesprochen, aber unsere Prioritäten im Sinne von ‚Hey, lasst uns an der Entwicklung arbeiten und bestimmte Dinge zum Laufen bringen‘ lagen nicht in diesen Bereichen. Unsere Priorität ist also ‚Hey, können die Leute es laden und spielen‘.“

„Ich denke schon, dass wir wollen, dass es geladen wird und gut läuft“, sagte er. „Ich denke, dass ein Teil des Charmes der Spiele aus dieser Ära und des originalen Fallouts ein wenig aus diesem Alter stammt.“

„Ich würde also nie etwas davon überkleben wollen mit ’na ja, wir haben die Funktionsweise geändert, damit es moderner ist‘. Solange man es herunterladen kann, solange es geladen wird und läuft, möchte ich, dass die Leute es so erleben, wie es war.“