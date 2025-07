Bethesda Softworks: Finanzierung für mehrere Projekte gestrichen

Nicht nur bei seinen Mitarbeitern spart Microsoft in diesen Tagen reichlich Geld ein, auch das Geld für einige Projekte wurde gestrichen.

Dazu zählt auch ein unangekündigtes FPS-Projekt von Romero Games. Via Social-Media teilte man mit, dass Bethesda Softworks nicht nur die Finanzierung für das Projekt des Studios eingestellt hat, sondern auch für andere.

Welche unangekündigten Projekte bei anderen Studios jetzt nicht mehr finanziert werden, ist nicht bekannt.

Romero Games schrieb: „Wir haben eine schwierige Nachricht zu verkünden. Gestern Abend haben wir erfahren, dass unser Publisher die Finanzierung für unser Spiel sowie für mehrere andere, noch nicht angekündigte Projekte anderer Studios gestrichen hat. Dies war eine strategische Entscheidung, die auf höchster Ebene innerhalb des Publishers getroffen wurde, weit außerhalb unseres Einflussbereichs. Wir hätten uns sehr gewünscht, dass wir etwas, irgendetwas, hätten tun können, um dieses Ergebnis zu verhindern.“

„Dies ist keineswegs ein Spiegelbild der Arbeit unseres Teams, unserer Leistung oder der Qualität des Projekts selbst. Wir haben jeden Meilenstein pünktlich erreicht, jedes Mal, wurden durchweg hoch gelobt und haben alle unsere internen Hürden mühelos genommen. Wir sind unglaublich stolz auf die geleistete Arbeit und auf das talentierte Team, das dahintersteht. Das Beste, mit dem wir je zusammengearbeitet haben.“

„Wir evaluieren derzeit die nächsten Schritte und arbeiten schnell daran, unser Team zu unterstützen. Viele von uns arbeiten seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen, einige seit über 20 Jahren. Es ist ein äußerst schwieriger Tag, und wir sind untröstlich, dass es so weit gekommen ist. Wenn Sie Möglichkeiten oder Wege kennen, wie Sie unserem unglaublichen Team helfen können, wenden Sie sich bitte an uns. Vielen Dank an alle, die uns in dieser schwierigen Zeit ihre Unterstützung, Freundlichkeit und Ermutigung angeboten haben.“