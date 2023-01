Bethesda Softworks: Hands-on Media Event angeblich für März geplant

Zwar richtet sich die Aufmerksamkeit der Xbox-Fans auf den heutigen Abend, wo Microsoft in seinem ersten Xbox Direct Livestream über vier kommende Videospiele spricht. Doch es wird längst nicht alles ein, was Microsoft an Streams oder Events plant, um die Spieler über exklusive Titel der Xbox Game Studios auf dem Laufenden zu halten.

So könnte im März ein Hands-on Event für Medien stattfinden, in dem Bethesda die Spiele Redfall und The Elder Scrolls Online in den Mittelpunkt stellt, wie Tom Henderson von Insider Gaming berichtet.

Offen bleibt die Frage, ob das Event hinter verschlossenen Türen und ausschließlich für Medien zugänglich ist, oder ob es ähnlich wie eine Xbox Direct auch einen Livestream dazu geben wird.