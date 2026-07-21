Bethesda Softworks: „Ihr würdet euch wundern“ – Todd Howard verrät, wie wichtig Reddit für Bethesda geworden ist

Todd Howard verrät, dass Reddit Bethesda immer wieder auf neue Ideen bringt und Community-Feedback großen Einfluss hat.

Seit Jahren verfolgt Todd Howard die Diskussionen auf Reddit – allerdings meist im Hintergrund. Der Bethesda-Chef bezeichnet sich selbst als „professionellen Mitleser“ und verrät, dass ihn das Feedback der Community regelmäßig bei der Entwicklung neuer Inhalte inspiriert.

Laut Howard unterschätzen viele Spieler, welchen Einfluss ihre Beiträge tatsächlich haben. Ideen aus der Community würden intern aufmerksam verfolgt und könnten sogar ihren Weg in zukünftige Projekte finden.

„Hallo Reddit. Ich bin ein professioneller Mitleser und lese eure Kommentare ständig. Viele von uns tun das, und wir schätzen die Leidenschaft für unsere Arbeit sehr. Ich weiß, dass ich selbst kaum etwas schreibe und wir uns meistens eher zurückhalten. Die heutigen Informationen sollten das ein wenig ändern und zeigen, woran wir in den vergangenen Jahren gearbeitet haben und was als Nächstes kommt. Wisst also: Wir hören euch ständig zu und freuen uns über eure Vorschläge, wie wir noch besser werden können. Ihr würdet euch wundern, wie viele großartige Ideen ich von Reddit bekomme. Gebt euren Favoriten ein Upvote – vielleicht setzen wir sie sogar um.“

Howard reagierte außerdem auf einen älteren Reddit-Beitrag, in dem ein Spieler eine Pappfigur von ihm per Mod in Fallout 4 eingebaut hatte. Seine Reaktion fiel gewohnt humorvoll aus.

„Liebes Reddit, bitte ändere dich niemals.“

Die Aussagen zeigen einmal mehr, dass Bethesda das Feedback seiner Community aufmerksam verfolgt – auch wenn sich das Studio selbst nur selten aktiv an Diskussionen beteiligt.