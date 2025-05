Bethesda Softworks: Kostenlose Pakete für Fallout und DOOM

Autor:, in / Bethesda Softworks

Holt euch ein kostenloses Ingame-Paket für Fallout 76, DOOM: The Dark Ages und DOOM Eternal.

In einer Promotionaktion lockt Bethesda mit kostenlosen Inhalten für seine Spiele. Dafür möchte das Unternehmen, dass ihr mit eurem Bethesda-Konto die Kommunikation via E-Mail zulasst, um so über Neuigkeiten informiert zu werden.

Wer sich für die kostenlosen Mails einträgt, der bekommt Ingame-Pakete für die Spiele Fallout 76, DOOM: The Dark Ages und DOOM Eternal.

Die Aktion endet am 27. Juni 2025 um 16:00 Uhr. Weitere Einzelheiten zur Teilnahme und wie ihr die Pakete in den jeweiligen Spielen einfordert, findet ihr auf bethesda.net.