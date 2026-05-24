Bethesda Softworks: Neue Hinweise zu Fallout Remaster und The Elder Scrolls VI

Neue Aussagen aus dem XB2 Podcast von Jez Corden liefern frische, wenn auch unbestätigte Hinweise zu den kommenden Projekten von Bethesda Game Studios.

Im Mittelpunkt stehen dabei zwei der am meisten erwarteten Titel des Studios: ein mögliches Fallout Remaster sowie The Elder Scrolls VI.

Laut Corden soll das nächste Remaster- oder Remake-Projekt aus dem Fallout-Universum derzeit auf das Jahr 2027 abzielen. Konkrete Details dazu, um welchen Teil es sich handelt oder in welchem Umfang eine Überarbeitung geplant ist, wurden nicht genannt.

Deutlich weiter in der Zukunft soll hingegen der nächste große Serienteil von The Elder Scrolls liegen. Hier ist laut den im Podcast genannten Informationen weiterhin von einem Release frühestens 2028 oder 2029 auszugehen. Gleichzeitig wurde betont, dass sich das Projekt noch in einer sehr frühen Phase befinden soll.

Corden selbst machte zudem deutlich, dass die Informationen nicht als gesichert gelten und mit entsprechender Vorsicht zu betrachten sind. Es handelt sich demnach eher um Einschätzungen und interne Hörensagen-Details als um offizielle Angaben von Bethesda oder Microsoft.

Sollten sich diese Zeitpläne bestätigen, würde das bedeuten, dass Fans sowohl auf ein neues Fallout-Remaster als auch auf den nächsten großen Elder-Scrolls-Teil noch mehrere Jahre warten müssten.