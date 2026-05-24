Bethesda Softworks: Neue Hinweise zu Fallout Remaster und The Elder Scrolls VI

Neue Aussagen aus dem XB2 Podcast von Jez Corden liefern frische, wenn auch unbestätigte Hinweise zu den kommenden Projekten von Bethesda Game Studios.
Im Mittelpunkt stehen dabei zwei der am meisten erwarteten Titel des Studios: ein mögliches Fallout Remaster sowie The Elder Scrolls VI.
Laut Corden soll das nächste Remaster- oder Remake-Projekt aus dem Fallout-Universum derzeit auf das Jahr 2027 abzielen. Konkrete Details dazu, um welchen Teil es sich handelt oder in welchem Umfang eine Überarbeitung geplant ist, wurden nicht genannt.
Deutlich weiter in der Zukunft soll hingegen der nächste große Serienteil von The Elder Scrolls liegen. Hier ist laut den im Podcast genannten Informationen weiterhin von einem Release frühestens 2028 oder 2029 auszugehen. Gleichzeitig wurde betont, dass sich das Projekt noch in einer sehr frühen Phase befinden soll.
Corden selbst machte zudem deutlich, dass die Informationen nicht als gesichert gelten und mit entsprechender Vorsicht zu betrachten sind. Es handelt sich demnach eher um Einschätzungen und interne Hörensagen-Details als um offizielle Angaben von Bethesda oder Microsoft.
Sollten sich diese Zeitpläne bestätigen, würde das bedeuten, dass Fans sowohl auf ein neues Fallout-Remaster als auch auf den nächsten großen Elder-Scrolls-Teil noch mehrere Jahre warten müssten.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
The Elder Scrolls VI:
„Release frühestens 2028 oder 2029 auszugehen“
Noch so lange? 😱 Schade.
Joar ich bin ehrlich es wird wahrscheinlich sowieso nicht an Skyrim rankommen🚬
Das Fallout remaster würde mich aber schon interessieren. Ich hab Teil. 3, new Vegas und den 4. Teil ganz gerne gespielt.
Bis Elder Scrolls 6 ist noch Zeit, ich hätte schon Lust auf ein Fallout 3 Remaster nächstes Jahr.
Mittlerweile bin ich fein damit das TES6 so lange dauert. Seit Skyrim sind so viele tolle RPGs erschienen und werden noch erscheinen, dass es mir nichts mehr ausmacht. Sie sollen sich die Zeit nehmen die sie brauchen.
Warhouse und andere Studios (Exodus) machen heute die guten Rpgs , und nicht mehr Bethesda.
Nur meine bescheidene Meinung.
Wer unbeding eine alte Engine und Bethesda Formel braucht, der lebt im gestern.
Sehe ich auch so. Bethesda ist lange kein Garant mehr für 1A Games, daher bin ich leider nicht mehr so heiß auf ihre neuen Teile.
Und welche First Person Shooter RPGs wären das dann? Avowed fand ich ja ganz nett, aber Skyrim habe ich viel besser in Erinnerung. Würde gerne wieder im Wald rumlaufen, ähnlich wie das bei Oblivion und Skyrim der Fall war.
Die CryEngine in Kingdoms Come Deliverance 2 ist natürlich die neueste auf dem Markt 😆
Mit der Starfield-Engine (Creation 2?) wäre sicherlich mehr möglich, aber rückwirkend betrachtet war das originale Oblivion ein Technik-Showcase und Bethesda hat das wenig weiterentwickelt
Das Fallout Remake nehme ich gerne mit, rein aus Nostalgie. Bethesda’s goldene RPG-Zeiten sind jedoch lang vorbei, gute rpgs kommen nun von anderen Studios.
Kann ja noch dauern
Bin gespannt wie sie das Kampfsystem bei TES modernisieren wollen
Stumpf auf Gegner einprügeln funktioniert heute nicht mehr
Eine ewige Warterei ist das. Zwischen Oblivion und Skyrim lagen nur so 5 Jahre 🫤