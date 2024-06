Bethesda Softworks: Neues Fallout hat keine Eile

Die im April auf Amazon angelaufene Fallout TV-Serie war ein großer Erfolg und konnte sowohl alte als auch neue Fans begeistern. Auch die meisten Fallout-Spiele konnten vom Hype profitieren, wobei vor allem Fallout 4 und Fallout 76 hervorstachen.

Da stellt sich natürlich die Frage, ob Bethesda mit einer zeitnahen Veröffentlichung eines neuen Fallout-Ablegers plant, um den aktuell vorhandenen Schwung mitnehmen zu können.

Wie jetzt Todd Howard in einem Interview mit MrMattyPlays erklärt, verstehe er zwar den Wunsch der Fans nach einem neuen Fallout, derzeit bestehe beim Entwickler allerdings keine Eile diesbezüglich:

„Für andere Fallout-Spiele in der Zukunft… natürlich kann ich darüber jetzt nicht sprechen, aber ich würde sagen, uns damit zu beeilen, oder dass wir etwas herausbringen müssen, das sich von der Arbeit an Fallout 76 unterscheidet… Wir haben nicht das Gefühl, dass wir etwas davon überstürzen müssen.“

„Im Moment füllt die Fallout-Fernsehserie eine gewisse Nische in Bezug auf das Franchise und die Erzählung der Geschichte. Ich denke nicht, dass es schlecht ist, wenn die Leute etwas vermissen.“

„Wir wollen es einfach richtig machen und sicherstellen, dass alles, was wir in einem Franchise machen, ob Elder Scrolls oder Fallout oder jetzt Starfield, dass diese Momente für jeden, der diese Franchises so sehr liebt wie wir, bedeutsam werden.“