Bethesda Softworks: PlayStation hinter sich zu lassen bedeutet bessere exklusive Xbox-Spiele

Todd Howard von Bethesda gab bekannt, dass die Abkehr von PlayStation einen besseren Fokus auf die Xbox legen wird. Dazu unterstützt es die Entwickler sich mit ihren Möglichkeiten auf eine Plattform und voll und ganz auf die Xbox zu konzentrieren, was für bessere Spiele sorgen wird.

„Wählen Sie eine Seite bedeutet… PlayStation? Ist es das, was du meinst? Na ja… ein bisschen. Man will ja niemanden ausschließen, oder? Aber am Ende des Tages ist man in der Lage, sich zu fokussieren und zu sagen: Das ist das Spiel, das ich machen will, das sind die Plattformen, auf denen ich es machen will, und wenn man in der Lage ist, sich auf diese Plattformen zu konzentrieren, dann wird man ein besseres Produkt bekommen.“

„Wenn man sich auf diese Plattformen konzentriert, kann man sich wirklich darauf konzentrieren, es für diese Systeme so gut wie möglich zu machen. […] Und wir glauben fest an alle Wege, die Xbox und Microsoft beschreiten, um Spiele zu mehr Menschen zu bringen. Ob das nun die Integration mit dem PC ist, die für uns riesig ist, das Cloud-Streaming und all diese Dinge. Ich denke, es geht darum, eine langfristige Perspektive zu haben. Und unsere Überzeugung, dass diese Dinge wirklich grundlegend gut sind. Wir sehen also, dass es sich mehr und mehr öffnet, sodass die Fähigkeit der Leute, unsere Spiele zu spielen – über GamePass und andere Funktionen – ihre Fähigkeit, unsere Spiele zu spielen, nicht abnimmt. Sie steigt dramatisch an.“

„Und ich kann sagen, dass ich stolz darauf bin, Teil von Xbox zu sein. Ich denke, es ist großartig für die Gemeinschaft der Gamer.“