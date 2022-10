Bethesda Softworks: Publisher feiert 25 Jahre Fallout

Autor:, in / Bethesda Softworks

Der Publisher Bethesda Softworks feiert 25 Jahre Falloutmit Free-to-Play-Woche für Fallout 76 nd neuen Inhalten für Fallout Shelter.

Der Oktober steht ganz im Zeichen des 25. Geburtstags des Fallout-Franchises. Den ganzen Monat lang wird Bethesda Softworks diese stolze Zahl feiern, die Jahre mit den Entwicklern zusammen Revue passieren lassen und viele tolle Aktivitäten starten, darunter:

Free-Play-Woche bei Fallout 76

Neue Fallout Shelter-Quests

umfassende Rabatt-Aktionen, u. a. gibt es Fallout 76 bei Prime Gaming im Oktober geschenkt, Xbox Game Pass Besitzer erhalten Fallout 1st für einen Monat kostenlos und vieles mehr.

Community-Giveaways

Dynamischer Xbox-Hintergrund

Jede Woche im Oktober können Fans auf fallout25th.com sehen, was an Festivitäten ansteht. Hier sind ein paar Einzelheiten zu geplanten Events:

FREE-PLAY-WOCHE BEI FALLOUT 76

Wer sich noch nicht in Fallout 76 gestürzt hat, kann jetzt bis zum 10. Oktober das postnukleare Appalachia mit Freunden kostenlos unsicher machen. Fallout 76 ist während dieser Free-Play-Woche außerdem vergünstigt. So können Spieler einfacher da weitermachen, wo sie in der Free-Play-Woche aufgehört haben.

NEUE INHALTE FÜR FALLOUT SHELTER!

Zur Feier des Geburtstags erhält Fallout Shelter zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren neue Inhalte! Die Spieler können sich in einer komplett neuen Questreihe einer Alienbedrohung mit neuen Gegner stellen, sich mit neuen Waffen ausstatten, neue Vault-Bewohner rekrutieren und den Vault mit einem neuen feierlichen Raum-Design dekorieren. Sobald das Update veröffentlicht wird, präsentiert Bethesda mehr dazu!

MÄCHTIG SPAREN BEI DEN FRANCHISE-ANGEBOTEN

Neu im Fallout-Universum? Oder Veteran mit ein paar Lücken in der Sammlung? Dann hat Bethesda hier das perfekte Angebot mit satten Rabatten für Titel aus dem Fallout-Franchise! Auf Steam gelten die Angebot bis zum 18. Oktober, auf Xbox und PlayStation bis zum 12. Oktober.