Bethesda Softworks: Todd Howard ist begeistert von unangekündigtem Mobile-Spiel

In einem neuen Interview legt Todd Howard seine Begeisterung für ein noch unangekündigtes Mobile-Spiel von Bethesda dar.

In den vergangenen Jahren veröffentlichte Bethesda unter anderem die erfolgreichen Free-to-Play Mobile-Spiele Fallout Shelter, The Elder Scrolls: Legends und The Elder Scrolls: Blades.

Bei einem neuen, noch unangekündigten Mobile-Titel, an dem das Unternehmen zurzeit arbeitet, soll es sich nun um ein Spiel für eine jüngere Zielgruppe handeln, die es gewohnt ist, auch für längere Spielsitzungen mobile Geräte zu verwenden.

In einem Interview mit dem Lex Fridman-Podcast verrät Todd Howard zwar keine Details zum Spiel, gesteht allerdings, sehr begeistert von diesem zu sein:

„Wir haben ein neues Mobile-Spiel, an dem wir arbeiten und das wir noch nicht angekündigt haben und von dem ich sehr begeistert bin.“ „Es gibt ein paar Dinge, die man auf dem Handy angeht. Ich kann euch eine Art klassisches Handyspiel nennen und dann das, was wir machen. Das klassische Handyspiel ist wirklich für kurze Spielsitzungen gedacht, denn die Zahl der Leute, die die Zeit haben, sich lange hinzusetzen und es wie ein Konsolenspiel oder ein PC-Spiel zu spielen, ist geringer, weil die Leute Handyspiele eher unterwegs spielen.“ „Und wie dich das Spiel abholt, denn natürlich sind die meisten Spiele kostenlos, also das Tutorial, wie das Tutorial funktioniert, wie es dich in das Spiel einführt, denn man hat es nicht gekauft, man hat sich nicht dazu entschlossen, es zu kaufen und dann zu sagen, nein, ich werde es lernen, den Leuten ist das egal, also wirklich zu verstehen, auf welche Weise sie sich für das Spiel begeistern, diese beiden Dinge sind wirklich die Magie des mobilen Spielens.“ „Wir haben jedoch festgestellt, dass die Leute bei unseren Spielen, insbesondere bei Fallout Shelter, ein oder zwei Stunden lang dasitzen und es spielen, viele Leute spielen es stundenlang über den Tag.“ „Wenn man sich die Kinder von heute anschaut, können sie stundenlang auf ihr Handy starren, das ist alles, was sie tun, dort schauen sie alles, also ist es auch eine demografische Sache. Das jüngere Publikum starrt lieber auf sein Handy, als auf einem großen Bildschirm zu spielen.“