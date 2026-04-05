Bethesda Softworks: Todd Howard von zu vielen Ja-Sagern umgeben – Gerücht

Kaum eine Persönlichkeit prägt die moderne Rollenspiel-Landschaft so stark wie Todd Howard. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist er eine zentrale Figur bei Bethesda Game Studios und war maßgeblich an einigen der bekanntesten Titel der Branche beteiligt.

Spiele wie The Elder Scrolls V Skyrim, Fallout 3 und Fallout 4 tragen seine Handschrift und haben seinen Ruf als einer der einflussreichsten Entwickler gefestigt. Gleichzeitig zeigen neue Aussagen aus dem Umfeld des Studios, dass selbst eine solche Karriere nicht frei von internen Spannungen ist.

Der ehemalige Senior Artist Dennis Mejillones, der über ein Jahrzehnt im Studio tätig war, beschreibt eine Arbeitsumgebung, in der offene Kritik nicht immer selbstverständlich gewesen sei. Zwar hebt er hervor, dass Howard als Person geschätzt werde, doch betont er auch, dass nicht jede Entscheidung automatisch richtig gewesen sei.

Mejillones schildert, dass er selbst wiederholt versucht habe, kritische Rückmeldungen zu geben, wenn er von Ideen nicht überzeugt gewesen sei. Gleichzeitig habe es im Team eine spürbare Zurückhaltung gegeben. Viele hätten gezögert, dem Studioleiter direkt zu widersprechen, was seiner Ansicht nach langfristig negative Auswirkungen gehabt haben könnte.

Diese Einschätzung steht im Kontrast zu jüngsten Aussagen von Kurt Kuhlmann, der als Co-Lead-Designer an früheren Projekten beteiligt war. In seiner Perspektive lag eine der Herausforderungen bei Starfield darin, dass Howard während der Entwicklung zu oft anderweitig eingebunden gewesen sei. Aus dieser Sicht hätten seine Projekte sogar von mehr direkter Einflussnahme profitieren können.

Zwischen diesen beiden Positionen entsteht ein interessantes Spannungsfeld. Einerseits wird mehr Widerspruch und kritische Auseinandersetzung gefordert, andererseits scheint eine stärkere Präsenz der zentralen kreativen Führung ebenfalls als entscheidend angesehen zu werden.