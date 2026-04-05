Bethesda Softworks: Todd Howard von zu vielen Ja-Sagern umgeben – Gerücht

Kaum eine Persönlichkeit prägt die moderne Rollenspiel-Landschaft so stark wie Todd Howard. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist er eine zentrale Figur bei Bethesda Game Studios und war maßgeblich an einigen der bekanntesten Titel der Branche beteiligt.
Spiele wie The Elder Scrolls V Skyrim, Fallout 3 und Fallout 4 tragen seine Handschrift und haben seinen Ruf als einer der einflussreichsten Entwickler gefestigt. Gleichzeitig zeigen neue Aussagen aus dem Umfeld des Studios, dass selbst eine solche Karriere nicht frei von internen Spannungen ist.
Der ehemalige Senior Artist Dennis Mejillones, der über ein Jahrzehnt im Studio tätig war, beschreibt eine Arbeitsumgebung, in der offene Kritik nicht immer selbstverständlich gewesen sei. Zwar hebt er hervor, dass Howard als Person geschätzt werde, doch betont er auch, dass nicht jede Entscheidung automatisch richtig gewesen sei.
Mejillones schildert, dass er selbst wiederholt versucht habe, kritische Rückmeldungen zu geben, wenn er von Ideen nicht überzeugt gewesen sei. Gleichzeitig habe es im Team eine spürbare Zurückhaltung gegeben. Viele hätten gezögert, dem Studioleiter direkt zu widersprechen, was seiner Ansicht nach langfristig negative Auswirkungen gehabt haben könnte.
Diese Einschätzung steht im Kontrast zu jüngsten Aussagen von Kurt Kuhlmann, der als Co-Lead-Designer an früheren Projekten beteiligt war. In seiner Perspektive lag eine der Herausforderungen bei Starfield darin, dass Howard während der Entwicklung zu oft anderweitig eingebunden gewesen sei. Aus dieser Sicht hätten seine Projekte sogar von mehr direkter Einflussnahme profitieren können.
Zwischen diesen beiden Positionen entsteht ein interessantes Spannungsfeld. Einerseits wird mehr Widerspruch und kritische Auseinandersetzung gefordert, andererseits scheint eine stärkere Präsenz der zentralen kreativen Führung ebenfalls als entscheidend angesehen zu werden.
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das spiel ist gut, bloß haben die Fans was anderes erwartet.
Ich mag Todd Howard und ganz besonders seine Spiele.
Für mich, als Xbox Fan, war die Bethesda Übernahme durch Microsoft ein echter Glücksfall.
Der Bericht hier deutet auf ein ganz normales Arbeitsumfeld hin, auch wenn durch die Blume gesagt wird, wenn man dem Chef widerspricht, fördert es nicht die Karriere.
Also ganz normal, wie überall.
Wenn ich Asha Sharma beraten dürfte, würde ich klipp und klar dafür plädieren, das Bethesda Games auf allen Plattformen Day One erscheinen sollten, diese großartigen Games sollte jeder spielen dürfen. Es gibt genügend eigene Marken, die 4 Apokalyptischen Reiter, die für die Identität der Xbox Exclusiv bleiben müssen, die Bethesda Spiele gehören nicht dazu. Ich stelle mir vor es wäre umgekehrt und man müsste sich eine Playstation kaufen, um Elder Scrolls 6 und Fallout 5 zu spielen. Ich könnte gar nicht so viel essen wie ich …… könnte, deshalb gönne ich das auch keinem anderen.
Ich wünsche allen viel Spass mit Starfield, passt auch ganz hervorragend zur Artemis ll Mission. Für NASA Fans ist Starfield eine Offenbahrung, ein echtes Meisterwerk.
Ich kann da nicht mitreden, weil ich Starfield nie gezockt habe.
Ich kenne das auch nur so, das Kritik von Führungskräften nicht gerne gesehen wird. Lieber sind denen Leute, die ständig ja sagen, da ist Herr Mejillones also noch alleine.
Ja Sager sind wirklich ganz furtchbare Menschen für mich 🤦🏻♂️😑
Ist das jetzt so eine Besonderheit?
Wenn keine Kritik mehr kundgetan wird, ist dass der Sargnagel für ein Unternehmen.
Keine Firma braucht ja sager, im Gegenteil.