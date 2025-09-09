Bethesda Softworks: Unternehmen hat sich radikal verändert – Pete Hines

Von den erfolgreichen Veröffentlichungen legendärer Spiele wie Morrowind, Skyrim, Fallout 3 und vielen mehr bis hin zur Übernahme durch Microsoft im Jahr 2021 hat Branchen-Veteran Pete Hines in seinen 24 Jahren bei Bethesda so ziemlich alles gesehen.

In einem kürzlich geführten Interview mit DBLTAP spricht der ehemalige Marketingchef jetzt über seine Zeit beim Unternehmen und wie sich Bethesda über die Jahre radikal gewandelt habe. Dabei hebt Hines besonders die Arbeit mit dem 2021 verstorbenen ZeniMax-Gründer und CEO Robert Altman hervor:

„Es war Robert Altmans Unternehmen, und wir waren seine Angestellten, keine Frage. Aber er behandelte uns eher wie eine Familie, und wir fanden eine Kultur, die wirklich zu uns passte. Wenn es funktionierte, war es magisch. Wir waren ein kleines, privates Unternehmen. Es ist viel einfacher, sich der öffentlichen Kontrolle zu entziehen, wenn man seine Gewinnberichte nicht für die ganze Welt veröffentlichen muss.“ „Es steht außer Frage, dass das Unternehmen nicht mehr dasselbe ist. Es hat sich gegenüber dem Unternehmen, das wir aufgebaut haben, radikal verändert und gewandelt. Es ist, wie es ist. Die Dinge ändern sich. Die Dinge entwickeln sich weiter, aber auf dem Höhepunkt war es wirklich etwas Besonderes, ein Teil davon zu sein.“