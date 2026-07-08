Bethesda Softworks: „Wir müssen den Kurs ändern“ – Bethesda kündigt nach Xbox-Kürzungen neue Strategie an

Die jüngsten Kürzungen bei Xbox treffen offenbar auch Bethesda besonders stark. Nach Informationen von IGN wurden Mitarbeiter aus mehreren Bethesda-Studios über Entlassungen informiert oder stehen vor einer unsicheren Zukunft. Gleichzeitig kündigt Bethesda-Chefin Jill Braff eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens an.

In einer internen Nachricht an die Bethesda-Mitarbeiter erklärte Braff, dass die Veränderungen die aktuellen Herausforderungen der Spielebranche sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen widerspiegeln würden. Ziel sei es, Bethesda auf eine stabilere Grundlage zu stellen und langfristig wieder nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.

„Um in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen wir unseren Kurs ändern“, erklärte Braff laut der veröffentlichten Nachricht an die Belegschaft.

Bethesda müsse das eigene Geschäft stärken und sicherstellen, dass weiterhin in die wichtigsten Marken und Spieler investiert werden könne.

Ein zentraler Punkt der neuen Ausrichtung liegt offenbar darin, Ressourcen stärker auf die erfolgreichsten und wichtigsten Franchises des Unternehmens zu konzentrieren. Dafür sollen künftig Talent, Technologie und Entwicklungskapazitäten gezielter eingesetzt werden.

Braff betonte, dass die Entscheidungen notwendig seien, um die langfristige Zukunft von Bethesda zu sichern. Gleichzeitig räumte sie ein, dass die Situation für betroffene Mitarbeiter dadurch nicht einfacher werde.

Die Veränderungen erfolgen in einer Phase, in der die gesamte Gaming-Branche mit steigenden Entwicklungskosten, längeren Produktionszeiten und wirtschaftlichem Druck zu kämpfen hat. Microsoft und Xbox hatten bereits mehrfach betont, dass die eigenen Studios effizienter arbeiten und sich stärker auf erfolgreiche Projekte konzentrieren müssen.

Welche konkreten Bethesda-Teams oder Projekte von den Anpassungen betroffen sind, wurde bislang nicht vollständig öffentlich bekannt gegeben.