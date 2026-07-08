Bethesda Softworks: „Wir müssen den Kurs ändern“ – Bethesda kündigt nach Xbox-Kürzungen neue Strategie an

Die jüngsten Kürzungen bei Xbox treffen offenbar auch Bethesda besonders stark. Nach Informationen von IGN wurden Mitarbeiter aus mehreren Bethesda-Studios über Entlassungen informiert oder stehen vor einer unsicheren Zukunft. Gleichzeitig kündigt Bethesda-Chefin Jill Braff eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens an.
In einer internen Nachricht an die Bethesda-Mitarbeiter erklärte Braff, dass die Veränderungen die aktuellen Herausforderungen der Spielebranche sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen widerspiegeln würden. Ziel sei es, Bethesda auf eine stabilere Grundlage zu stellen und langfristig wieder nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.
„Um in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen wir unseren Kurs ändern“, erklärte Braff laut der veröffentlichten Nachricht an die Belegschaft.
Bethesda müsse das eigene Geschäft stärken und sicherstellen, dass weiterhin in die wichtigsten Marken und Spieler investiert werden könne.
Ein zentraler Punkt der neuen Ausrichtung liegt offenbar darin, Ressourcen stärker auf die erfolgreichsten und wichtigsten Franchises des Unternehmens zu konzentrieren. Dafür sollen künftig Talent, Technologie und Entwicklungskapazitäten gezielter eingesetzt werden.
Braff betonte, dass die Entscheidungen notwendig seien, um die langfristige Zukunft von Bethesda zu sichern. Gleichzeitig räumte sie ein, dass die Situation für betroffene Mitarbeiter dadurch nicht einfacher werde.
Die Veränderungen erfolgen in einer Phase, in der die gesamte Gaming-Branche mit steigenden Entwicklungskosten, längeren Produktionszeiten und wirtschaftlichem Druck zu kämpfen hat. Microsoft und Xbox hatten bereits mehrfach betont, dass die eigenen Studios effizienter arbeiten und sich stärker auf erfolgreiche Projekte konzentrieren müssen.
Welche konkreten Bethesda-Teams oder Projekte von den Anpassungen betroffen sind, wurde bislang nicht vollständig öffentlich bekannt gegeben.
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Viele Mitarbeiter werden die übernahme wahrscheinlich bereuen.
Solange sie danach gut performen ist doch alles gut und nicht verwunderlich das sie so reagieren
Feuert mal bitte den Laberkopf Howard und nehmt die UE 5 ^^
Bleibt bei der Creations Engine 2 und entwickelt sie konsequent weiter.
Fokussiert Euch auf TES VI.
Mehr braucht es garnicht. Dann wird man auch in Zukunft erfolgreich sein.
Du schnallst es immer noch nicht… Es gibt weder eine CE 2 (das war Marketing-Gelaber, weiter nichts) und es wird auch keine CE 3 geben.
Wenn, werden sie die alte CE 1 weiterentwickeln, wie schon bei Starfail.
Bleib mal locker.
Es gibt eine CE2 (Starfield) und es wird auch eine Version 2.5 oder 3 geben. Das war kein Marketing gelaber, nur weil du das sagst. 😂
Es gibt Belege und seriöse Quellen die exakt aufzeigen, wie sich die CE2 von den der CE1 unterscheidet. Also kannst den Aluhelm abnehmen.
Nein, die gibt es nicht. Falls doch: Quellen bitte per PN.
Ansonsten konntest du meine Argumente schon damals nicht entkräften, als wir die Diskussion schon mal hatten.
Also: Beweise bitte, dass es sich um die CE 2 handelt, ansonsten Schnauze halten ^^
Quelle ist Bethesda. Dort gibt es einschlägige Berichte und Seiten zu den Errungenschaften der CE2 im Vergleich zur CE1.
Es handelt sich um eine konsequente Weiterentwicklung. Dazu auch ein Entwickleetagebuch / Doku.
Daher bin ich sicher, daß du keine Belege für deine Behauptung liefern kannst. Auch nicht per PN. Frag dazu gerne auch die KI, es gibt entsprechende Belege.
Es ist nicht schlimm wenn du falsch liegst, aber es ist unnötig dafür noch ein Zeugnis deiner schlechten Kinderstube abzulegen, mit solchen verbaliitaten. Wirft kein gutes Licht auf dich.
Bethesda muss/sollte endlich den Enginwechsel vollziehen, die CE ist längst veraltet und an Starfield sieht man ihre starken Limitierungen.