Better than Dead: Shooter schockt mit ultra‑realistischem Bodycam‑Gameplay

Better than Dead liefert in seiner ersten Gameplay‑Demo einen kompromisslosen Blick auf das, was euch in diesem neuen Unreal‑Engine‑5‑Shooter erwartet, und positioniert sich klar neben Bodycam, Unrecord und Hotline Miami.

Better than Dead setzt dabei auf eine extrem rohe Bodycam‑Perspektive, die jede Bewegung, jeden Schuss und jede Sekunde der Rachemission in einer hyperrealistischen Hong‑Kong‑Kulisse festhält.

Der Titel entsteht in Solo‑Entwicklung und präsentiert sich im geschlossenen Betatest bereits mit einer beeindruckenden technischen Wucht, die auf einem RTX‑5090‑Setup in 4K besonders deutlich wird.

Better than Dead erzählt die Geschichte eines Entführungsopfers, das nach Jahren zurückkehrt, um die Täter aufzuspüren, weitere Opfer zu befreien und jeden Schritt der Vergeltung zu dokumentieren. Die Mission ist klar definiert und treibt den Spieler durch enge, lineare Level, die wie taktische Raids aufgebaut sind und keinerlei Fehler verzeihen.

Die Gunplay‑Mechanik von Better than Dead setzt auf sofortige Reaktionen und tödliche Präzision, während die Bodycam‑Darstellung jede Szene wie eine filmische Aufnahme wirken lässt.

Die Schauplätze orientieren sich an ikonischen Hong‑Kong‑Actionfilmen der Achtziger und Neunziger und reichen von Neonrestaurants über zwielichtige Clubs bis hin zu chaotischen Rooftops.

Better than Dead kombiniert diese Ästhetik mit einer kompromisslosen Darstellung von Gewalt und einer dichten Atmosphäre, die den Fokus vollständig auf Rache und Konfrontation legt.

Der Release von Better than Dead ist für PC geplant, während mögliche Konsolenversionen noch offenstehen. Wer auf ultra‑realistische Bodycam‑Shooter wartet, dürfte Better than Dead nun besonders aufmerksam verfolgen.