Better than Dead: Shooter schockt mit ultra‑realistischem Bodycam‑Gameplay

Better than Dead liefert in seiner ersten Gameplay‑Demo einen kompromisslosen Blick auf das, was euch in diesem neuen Unreal‑Engine‑5‑Shooter erwartet, und positioniert sich klar neben Bodycam, Unrecord und Hotline Miami.
Better than Dead setzt dabei auf eine extrem rohe Bodycam‑Perspektive, die jede Bewegung, jeden Schuss und jede Sekunde der Rachemission in einer hyperrealistischen Hong‑Kong‑Kulisse festhält.
Der Titel entsteht in Solo‑Entwicklung und präsentiert sich im geschlossenen Betatest bereits mit einer beeindruckenden technischen Wucht, die auf einem RTX‑5090‑Setup in 4K besonders deutlich wird.
Better than Dead erzählt die Geschichte eines Entführungsopfers, das nach Jahren zurückkehrt, um die Täter aufzuspüren, weitere Opfer zu befreien und jeden Schritt der Vergeltung zu dokumentieren. Die Mission ist klar definiert und treibt den Spieler durch enge, lineare Level, die wie taktische Raids aufgebaut sind und keinerlei Fehler verzeihen.
Die Gunplay‑Mechanik von Better than Dead setzt auf sofortige Reaktionen und tödliche Präzision, während die Bodycam‑Darstellung jede Szene wie eine filmische Aufnahme wirken lässt.
Die Schauplätze orientieren sich an ikonischen Hong‑Kong‑Actionfilmen der Achtziger und Neunziger und reichen von Neonrestaurants über zwielichtige Clubs bis hin zu chaotischen Rooftops.
Better than Dead kombiniert diese Ästhetik mit einer kompromisslosen Darstellung von Gewalt und einer dichten Atmosphäre, die den Fokus vollständig auf Rache und Konfrontation legt.
Der Release von Better than Dead ist für PC geplant, während mögliche Konsolenversionen noch offenstehen. Wer auf ultra‑realistische Bodycam‑Shooter wartet, dürfte Better than Dead nun besonders aufmerksam verfolgen.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Charaktere sehen teilweise nach PS2 Grafik aus. Die Umgebungsgrafik ist allerdings ganz gut.
Realistischeres verhalten bei den KI-Gegnern würde dem Realismus hier echt gut tun, aber nicht diese Kameraperspektive. Die stehen ja fast nur dumm rum, gehen nicht in Deckung usw.
Ich wette das Spiel erscheint nie, oder höchstens als Indie-Titel. Das es momentan nur für PC angekündigt ist, ist kein gutes Zeichen, eine fehlende Konsolen Version zeugt immer von minderer Qualität des Spiels!
Absoluter Blender Müll, Kameraperspektive angepasst, Filter mit KI drüber gelegt, fertich. Solche Blender Games sprießen jetzt wie Pilze aus dem Boden seit dem die Technik masentauglich wird. Und nein solche Spiele kommen nie raus und wenn wird fix gemerkt das es nur Blender sind, gähn habs vor zig Jahren schon einmal.
Ich glaube, der Vergleich mit Hotline Miami passt nicht zu 100% 😀
Naja, durch die Fischaugenoptik bekomme ich leicht Kopfschmerzen und das verpixeln der eh noch schlecht gestalteten NPC ist furchtbar.Die Umgebung ist da schon besser.