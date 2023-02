Between Horizons: Erste Details zur Story

Autor:, in / Between Horizons

Publisher Assemble Entertainment und DigiTales Interactive, das Entwicklerstudio hinter dem Indie-Hit Lacuna („Bestes Deutsches Spiel“), enthüllen erste Details zu Between Horizons im heute veröffentlichten Entwicklerkommentarvideo.

Between Horizons ist, wie bereits zuvor Lacuna, ein Sci-Fi Detektivabenteuer, bei dem es gilt, Fälle zu lösen, eine Verschwörung aufzudecken und folgenschwere Entscheidungen zu treffen. Noch dieses Jahr wird der moralische Kompass der Spielergemeinde wieder auf die Probe gestellt, denn Between Horizons erscheint 2023 auf Steam, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Between Horizons handelt von der Protagonistin Stella, die nach einem tragischen Unfall den Job ihres verstorbenen Vaters als „Chief of Security“ auf dem Generationsschiff Zephyr übernimmt. Kurz nach dem Unfall ihres Vaters entstehen gefährliche Konflikte und eine große Verschwörung bahnt sich an. Stella muss folgenschwere Entscheidungen treffen, bevor die Situation an Board völlig eskaliert.

Sie trägt das Schicksal der mittleren Generation der Schiffsbewohner – sie wurde also auf der Zephyr geboren und wird bis an ihr Lebensende dort bleiben. Somit gehört Stella nicht zu der Generation, die die neue Erde besiedeln wird. Ob dieser Umstand ihre Entscheidungen beeinflussen wird?