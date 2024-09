Between Horizons: Packende Sci-Fi-Geschichte startet heute

Autor:, in / Between Horizons

Between Horizons erscheint heute für Konsolen! Detektiv-Fans können sich auf eine packende Sci-Fi-Geschichte freuen.

Der Publisher Assemble Entertainment und DigiTales Interactive veröffentlichen heute das Detektivabenteuer Between Horizons für die Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Das zweite Projekt des saarländischen Indie-Studios DigiTales erhielt im März 91 % positive Bewertungen auf Steam und legte damit den Grundstein für den Konsolen-Release.

Es ist nicht das erste Mal, dass DigiTales ein von Fans und Kritikern gefeiertes Spiel herausbringt: Der Vorgänger Lacuna hat ebenfalls 91 % positive Steam-Rezensionen und wurde sogar als „Bestes Deutsches Spiel“ nominiert.

Between Horizons begeistert vorwiegend durch seine fesselnde Sci-Fi-Geschichte, die Spieler in eine spannende Erkundung eines Generationenschiffs entführt. Das Spiel setzt auf eine tiefgründige Erzählung, die ethische Dilemmas und moralische Entscheidungen ins Zentrum stellt.

Spieler übernehmen die Rolle von Stella, die verschiedenen Verschwörungen auf die Spur kommt und das Schicksal der Besatzung beeinflusst. Besonders beeindruckend ist, wie das Spiel eine immersive Welt mit komplexen Charakteren und Geheimnissen aufbaut, die zum Nachdenken anregen.

Durch die Kombination aus Erkundung, Detektivarbeit und einer packenden Atmosphäre bietet Between Horizons ein einzigartiges Spielerlebnis, das Sci-Fi-Fans und Liebhaber narrativer Abenteuer gleichermaßen anspricht.

In Between Horizons kann, ähnlich wie in Lacuna, die Geschichte nicht angehalten werden. Spieler müssen mit ihren Entscheidungen im Spiel leben – auch wenn falsche Beweise eingereicht werden.

Die Geschichte läuft unaufhaltsam weiter. Dieses moderne Adventure-Konzept hat sich bereits zweimal bewährt. Bald können endlich auch Konsolen-Spieler das neueste Detektivabenteuer genießen.